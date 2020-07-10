Юлия Проскурякова отбивается от атак журналистов: «Не развожусь, учусь, живу и счастлива»

«Какой-то нереальный интерес начался ко мне со стороны журналистов. Не могу даже представить, чем же интересна вам моя скромная персона, что вы сегодня обзваниваете всех моих друзей и близких людей? Что же происходит? Не развожусь, учусь, живу и счастлива», — написала она.