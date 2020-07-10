Юлия Проскурякова отбивается от атак журналистов: «Не развожусь, учусь, живу и счастлива»
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
«Какой-то нереальный интерес начался ко мне со стороны журналистов. Не могу даже представить, чем же интересна вам моя скромная персона, что вы сегодня обзваниваете всех моих друзей и близких людей? Что же происходит? Не развожусь, учусь, живу и счастлива», — написала она.
Возможно, повышенный интерес связан с тем, что в последнее время в блоге Юлии Проскуряковой стали реже появляться привычные публике посты о счастливой семейной жизни. Вместо этого она демонстрирует изменившийся стиль, яркие платья, фотографии с веселого девичника.
Некоторое время назад некоторые издания даже сообщили, что молодая жена Игоря Николаева увлеклась своим ровесником, и вскоре объявит о расставании с мужем — однако это оказалось неправдой.
Фото и видео: Instagram/@uliaveronika
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