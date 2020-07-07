37-летняя Юлия Проскурякова в мини-шортах похвалилась стройными ногами во время прогулки по Москве

«Отличные фотки», «Хорошие девчули, искренние, а главное — без всякого высокомерия! Очень приятно смотреть и любоваться,от вас исходит ясный лучик света,который согревает многих! Будьте счастливы и любимы», «Красотки», «Вы очень похожи! А Оля похожа на папу, а вы, Юленька, на вашу мамочку», «Юленька, любо-дорого на вас с сестрой посмотреть! Вы классные», «Красивые, счастливые», «У Вас с сетренкой один размер на двоих, такие обе худенькие и изящные», «Хорошо, когда есть сестра. Любите, дорожите каждой минуткой встречи! Будьте счастливы и здоровы, удачи!», — написали Юлии и Ольге в комментариях.