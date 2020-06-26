Юлия Проскурякова в «мужской» рубашке похвасталась стройными ногами на девичнике подруги

«Ну какие вы все красивые!», «Красивые. Наши русские красавицы», «Юлечка! Вы такая лучезарная! Счастья вам», «Невозможно милая, юная, естественная. Красота!», «Какая ты милашка!», «Самая красивая», «Ой, люблю — не могу!», «Какие красавицы! Светлые, чистые, молодые, счастливые! Приятно посмотреть!», «Четвертое фото прям ах!», «Голубенький твой цвет!», «Очень красивая и нежная», — получила Юлия комплименты.

Недавно Юлия Проскурякова делилась теплым семейным снимком и показывала энергичный танец под современный хит.