Юлия Проскурякова в «мужской» рубашке похвасталась стройными ногами на девичнике подруги
Фото: Starface
Юля Проскурякова показала подписчикам, как прошел ее вечер на девичнике подруги. Сначала компания отметила событие за праздничным столом, а после переместилась на яхту. Во время застолья молодая красавица жена Игоря Николаева была в легком широком мини-платье с открытыми плечами, а во время речной прогулки — в «мужской» рубашке. Второй наряд подчеркнул стройность певицы.
«Девичник, девичник, мужчина здесь лишний!», — подписала Юлия фотографии (листайте галерею).
«Ну какие вы все красивые!», «Красивые. Наши русские красавицы», «Юлечка! Вы такая лучезарная! Счастья вам», «Невозможно милая, юная, естественная. Красота!», «Какая ты милашка!», «Самая красивая», «Ой, люблю — не могу!», «Какие красавицы! Светлые, чистые, молодые, счастливые! Приятно посмотреть!», «Четвертое фото прям ах!», «Голубенький твой цвет!», «Очень красивая и нежная», — получила Юлия комплименты.
Недавно Юлия Проскурякова делилась теплым семейным снимком и показывала энергичный танец под современный хит.
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой, Starface
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