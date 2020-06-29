«Девушка-весна»: Юлия Проскурякова порадовала фанатов ярким фото в мини-платье с цветочным принтом
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
Несколько дней назад Юлия Проскурякова побывала на девичнике подруги, а теперь стала гостьей и на свадьбе. Для торжества супруга Игоря Николаева выбрала темно-синее шелковое мини-платье с ярким цветочным принтом.
На празднике Юлия сделала несколько фото и показала их подписчикам в Instagram. Их Юлия попросила выбрать лучшее. «Один раз в год сады цветут. Розы — мои любимые цветы. Вам какая фотка больше нравится? Черно-белая или цветная?», — подписала снимки счастливая Юлия.
«Обе фотки. У каждой свой посыл и своя романтика», «Всегда такая милая и красивая», «Обожаю», «Красоточка Юлечка! Улыбочка сногсшибательная!», «Девушка-весна», «Красиво, обе фотки отличные», «Очень милые фото .Юленька, вы прекрасны!», «Красавица нежная и милая», «Милашка», «Вы неотразимы», «Невозможно выбрать одно фото — оба хороши», «От вас такое тепло веет. Вы такая нежная, настоящая. Редкая. Добра вашей семье», «Мне цветная. И вы хорошенькая такая ,Юля, и розы роскошные», — затруднились с выбором подписчики Юлии Проскуряковой.
А вам какое фото больше понравилось?
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой, Starface
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