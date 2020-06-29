«Девушка-весна»: Юлия Проскурякова порадовала фанатов ярким фото в мини-платье с цветочным принтом

Несколько дней назад Юлия Проскурякова побывала на девичнике подруги, а теперь стала гостьей и на свадьбе. Для торжества супруга Игоря Николаева выбрала темно-синее шелковое мини-платье с ярким цветочным принтом.

На празднике Юлия сделала несколько фото и показала их подписчикам в Instagram. Их Юлия попросила выбрать лучшее. «Один раз в год сады цветут. Розы — мои любимые цветы. Вам какая фотка больше нравится? Черно-белая или цветная?», — подписала снимки счастливая Юлия.