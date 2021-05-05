Юлия Паршута о разбитом сердце: «Измена – это предательство»

Юлия Паршута снова очаровала всех – стала финалисткой шоу «Маска», появившись в образе элегантной Змеи.

«Три месяца я танцевала, «смотря в щель», пела как Полина Гагарина, которая притворяется Кети Топурией, которая изображает Светлану Лободу, жила в чудесном состоянии творческой бессонницы. Спасибо моему пальцу на ноге, который был сломан, но не сломлен!», – рассказала она в интервью WDay.

Победитель «Маски» Jony даже намекнул, что флиртовал со Змеей – на правах «родства» их масок. А в интервью сама Юлия призналась, какие отношения для нее идеальные, и что такое интимная близость.

«Для меня откровенный разговор, рассказ о личном и задушевном — это уже интимная близость. И иногда я могу позволить себе это на первом свидании», – говорит певица.

Она призналась, что не потерпит измену и считает ее предательством. Девушка заявила, что ей уже разбивали сердце.

«Верю в то, что любовь должна быть неиссякаемой и должна начинаться с самого себя. Созависимость, влечение, страсть, привязанность у партнеров могут заканчиваться, но любовь ко всему сущему должна быть в сердце каждого всегда», – призналась она.

Известно, что у Юлии был роман – с бизнесменом по имени Александр. Однако отношений так и не вышло, и теперь сердце певицы свободно.