Победитель «Маски» раскрыл «рептилоидную интрижку» со Змеей за кулисами шоу

Победитель дал интервью изданию «СтарХит», в котором рассказал о трудностях во время шоу и поблагодарил костюмеров.

«На самом деле — огромная благодарность костюмерам, которые сотворили чудо: маска, хоть и выглядит внушительно, но голова и хвост достаточно легкие. Поэтому можно спокойно двигаться, танцевать и прыгать. Единственный минус — натуральная кожаность, под которой ощутимо не хватало воздуха. Тем более с такими-то телодвижениями. А в плюс мне сыграла необычность образа: думаю, мало, кто мог предположить, что под таким грозным животным скрываюсь именно я», — говорит музыкант.

Он отметил, что близкие сразу догадались, кого он изображает.

«Родственники сразу все поняли, особенно мама. Потом к просмотру подключился отец — быстро догадался, ну и брат старший тоже. Близкие друзья начали звонить, такие: "Слушай, тут программа одна, музыкальное шоу, ты случайно там не участвуешь? Ты часом не Крокодил?". Они, думаю, поняли, хоть я и отнекивался, мол, что за шоу, ничего не знаю. Смеялись: "А, ну да, вас же там учат не говорить, ясно"».

Jony признался, что атмосфера за кулисами была очень легкая и дружественная. Особенно он «подружился» с коллегой-Змеей — под ее маской пряталась Юлия Паршута.

«Со Змеей у меня вообще происходили "рептилоидные интрижки": мы то за ручки возьмемся, то еще что-то. В общем, все было очень мило, запомнится надолго», — подвел итоги музыкант.