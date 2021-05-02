Рекорды побиты: стали известны победители 2 сезона шоу «Маска»

Сегодня, 2 мая, завершился второй сезон популярного шоу «Маска». В финал прошли участники, которые скрывались под масками Ламы, Зайца, Змеи и Крокодила.

Решение о том, как распределятся места в финале, принял председатель жюри Филипп Киркоров.

Судьи приняли решение рассекретить Зайца – под его маской оказался Тимур Батрутдинов. На прощание он исполнил старый хит «Gangnam style» в дуэте с Региной Тодоренко.

Под маской Змеи оказалась молодая певица Юлия Паршута – она оказалась на третьем месте.

Второе место заняла Лама, под маской которого оказался оперный певец Юсиф Эйвазов, супруг Анны Нетребко.

А победу в этом сезоне завоевал певец Jony, автор хита «Комета», который оказался под маской Крокодила.