Рекорды побиты: стали известны победители 2 сезона шоу «Маска»
Фото: Скриншот видео
Сегодня, 2 мая, завершился второй сезон популярного шоу «Маска». В финал прошли участники, которые скрывались под масками Ламы, Зайца, Змеи и Крокодила.
Решение о том, как распределятся места в финале, принял председатель жюри Филипп Киркоров.
Судьи приняли решение рассекретить Зайца – под его маской оказался Тимур Батрутдинов. На прощание он исполнил старый хит «Gangnam style» в дуэте с Региной Тодоренко.
Под маской Змеи оказалась молодая певица Юлия Паршута – она оказалась на третьем месте.
Второе место заняла Лама, под маской которого оказался оперный певец Юсиф Эйвазов, супруг Анны Нетребко.
А победу в этом сезоне завоевал певец Jony, автор хита «Комета», который оказался под маской Крокодила.
Фото: скриншот видео
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