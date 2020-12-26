Розовые тени и сверкающее платье «из инея»: Юлия Паршута покорила шикарным образом

Для фотосессии стилисты выбрали необычный макияж — глаза певицы подчеркнули яркие розовые тени, а волосы выпрямлены и гладко уложены. Акцентом образа стали длинные серьги, которые выглядят, будто сделаны из кристаллов льда.

«Мой любимый вопрос к вам. Но я слишком люблю вас слушать, чтобы себе в этом отказать. Как вам кажется, чего вам сейчас больше всего не хватает?», — написала Юлия в подписи к публикации.