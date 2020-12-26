Розовые тени и сверкающее платье «из инея»: Юлия Паршута покорила шикарным образом
Фото: www.instagram.com/parshoota/
Юлия Паршута в своем блоге опубликовала кадры из новой шикарной фотосессии, на которой предстала в очень праздничном образе. Юлия появилась в элегантном мини-платье, белом и мерцающем, из-за чего возникает впечатление, словно оно создано из инея.
Для фотосессии стилисты выбрали необычный макияж — глаза певицы подчеркнули яркие розовые тени, а волосы выпрямлены и гладко уложены. Акцентом образа стали длинные серьги, которые выглядят, будто сделаны из кристаллов льда.
«Мой любимый вопрос к вам. Но я слишком люблю вас слушать, чтобы себе в этом отказать. Как вам кажется, чего вам сейчас больше всего не хватает?», — написала Юлия в подписи к публикации.
Образ заслужил множество комплиментов от подписчиков, которые появились в комментариях:
«Разбила мне сердце», «Нереальная красота», «Очень красивая девушка и главное духовно очень интересный человек, удачи вам, любви и счастья», «Юля, классно выглядишь», «Какая же ты красивая!», «Восхитительная».
Подписчики ответили и на вопрос Юлии — чаще всего они желали любви и снятия ограничений, которые ввели в связи с пандемией коронавируса, а также счастья и здоровья своим близким.
Фото и видео: Instagram Юлии Паршуты
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