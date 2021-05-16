Юлия Меньшова сделала прививку от коронавируса: кто еще из звезд не побоялся признаться в этом

В воскресенье, 16 мая, актриса Юлия Меньшова опубликовала в своем блоге фотографию с сертификатом о пройденной вакцинации. «Дело сделано! Удобно, легко, просто, вежливо», - прокомментировала она.

«Поздравляю! Молодец! И смелая ты однако! Не потому что прививку сделала, а потому что обнародовала сей факт», - восхитилась подруга актрисы Анастасия Цветаева. «Держись! И не обращай внимания», - поддержала коллегу Анастасия Задорожная, намекая на возможный негатив в комментариях.

Действительно, немногие знаменитости решились заявить о том, что они сделали прививку, хотя, если верить разговорам в кулуарах, вакцинировались очень многие. Сделал это даже Никита Михалков, который ранее заявлял, что якобы в вакцинах содержится чип. О получении первой дозы режиссер рассказал на пресс-конференции 29 апреля, и объяснил свое решение тем, что начал «терять бдительность» и забывать маску при выходе из дома. Реакция публики на такие заявления действительно очень неоднозначная. Фотография, которую обнародовал актер Дуэйн Джонсон, даже спровоцировала скандал: сторонники теории заговора обвинили мужчину, что на фото не он, а его двойник. К счастью, не все знаменитости боятся осуждения.

В начале мая известная актриса, благотворитель и многодетная мама Чулпан Хаматова сообщила поклонникам, что вместе со своей 18-летней дочерью Ариной сделала прививку, объяснив это тем, что в нынешних условиях просто необходимо вакцинироваться.

Яна Рудковская вакцинировалась сама и привела с собой мужа и сына, о чем сообщила, несмотря на возможную критику. Привился и Максим Фадеев, еще в начале года - он входил в группу риска и не захотел испытывать судьбу.

А Владимир Пресняков уговорил вакцинироваться родителей после того, как сам тяжело перенес болезнь.

Еще один список знаменитостей, кто уже привился от коронавируса ранее, ищите здесь.