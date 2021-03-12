Кто из знаменитостей уже сделал вакцину от коронавируса и не пожалел об этом

Вакцинация положена и первым лицам государств. Дональд и Меланья Трамп фактически успели запрыгнуть в уходящий поезд и получили свои прививки в январе 2021 года — практически перед тем как покинуть Белый дом. Они решились на этот шаг, несмотря на то, что в октябре прошлого года уже переболели вирусом. Избранный президент США Джо Байден последовал примеру своего предшественника и тоже пополнил ряды вакцинированных — сделал он это в прямом эфире, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что лекарство безопасно. Также вместе с ним получила прививку от этой болезни Камала Харрис. 94-летняя королева Елизавета II и 99-летний принц Филипп также вакцинировались. Сделал это их домашний врач в Виндзором замке. Первые дозы они получили 9 января.

Среди голливудских знаменитостей, пополнивших ряды привитых от коронавируса, также оказались рокеры Оззи Осборн и Марти Уайлд, актеры Джефф Голдблюм, Тайлер Перри, Шон Пенн, Арнольд Шварценеггер, сэр Иэн Маккеллен, актриса Джуди Денч.