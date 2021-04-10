Пресняков признался, что тяжело перенес коронавирус, а Подольская спасла его

Владимир Пресняков и Наталья Подольская переболели ковидом. И, если у певицы болезнь прошла в более-менее легкой форме, то у главе семейства повезло меньше.

«Вы не представляете, насколько это страшная болезнь, — сказал музыкант в интервью изданию «Собеседник». — Я едва выжил. При этом не знаешь, как бороться с этим. А в доме жена и двое маленьких детей».

Пресняков признался, что, если бы не жена, она бы продолжил самолечение и не поехал в больницу. Своей настойчивостью Подольская буквально спасла мужа. А в клинике врачи сообщили музыканту, что болезнь развилась серьезно.

«Я чудом выкарабкался. У меня есть антитела, но когда они исчезнут, обязательно сделаю прививку. Мама уже сделала — я ее уговорил, — рассказывет Пресняков-младший.