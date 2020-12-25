Юлия Меньшова показала редкие стильные фото с родителями, мужем и взрослыми детьми

Юлия Меньшова опубликовала в Instagram кадры душевной фотосессии, в которой приняла участие вся ее семья: родители — Владимир Меньшов и Вера Алентова, муж Игорь Гордин и взрослые дети Андрей и Таисия.

Для съемок члены актерской династии оделись в одинаковом стиле: мужчины в схожие тренчи, Юлия с матерью — в идентичные жакеты, Таисия с бабушкой — в платья одного оттенка. На разных фото, пропитанных любовью и теплом, герои примеряли на себя одинаковую одежду.

«Вы хотели оригинальную идею подарка? Вот она. Семья — наша главная ценность. Общие воспоминания — сокровище. Искусство фотографии — один из способов остановить мгновение. И запомнить его особенно», — написала Юлия Меньшова в блоге.