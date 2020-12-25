Юлия Меньшова показала редкие стильные фото с родителями, мужем и взрослыми детьми
Фото: www.instagram.com/juliavmenshova/
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram кадры душевной фотосессии, в которой приняла участие вся ее семья: родители — Владимир Меньшов и Вера Алентова, муж Игорь Гордин и взрослые дети Андрей и Таисия.
Для съемок члены актерской династии оделись в одинаковом стиле: мужчины в схожие тренчи, Юлия с матерью — в идентичные жакеты, Таисия с бабушкой — в платья одного оттенка. На разных фото, пропитанных любовью и теплом, герои примеряли на себя одинаковую одежду.
«Вы хотели оригинальную идею подарка? Вот она. Семья — наша главная ценность. Общие воспоминания — сокровище. Искусство фотографии — один из способов остановить мгновение. И запомнить его особенно», — написала Юлия Меньшова в блоге.
«Какая клевая фотосессия!», «Прелесть-прелесть! Глубоко! Художественно! И такая чистота в образах и сценах взаимодействия!», «Как классно, молодцы! У вас замечательная семья! Всех благ вашей семье!», «Это круто! Очень красивая съемка! Семья — это все!», «Счастье, когда вся семья в сборе. В этом году особенно...», «Очень лаконично, оригинально. Юля, любуюсь вашими фото и вашими текстами. Как хорошо, что есть люди, к которым хочется тянуться, что-то за ними повторять, где-то у них учиться. Очень рада, что ваши мысли и идеи могут видеть многие люди», «Просто до мурашек, очень красивые глубокие фотографии», — прокомментировали поклонники актрисы и телеведущей.
Ранее Passion.ru писал о секретах красоты Веры Алентовой и о том, как она выглядела в начале карьеры.
Фото и видео: Instagram Юлии Меньшовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram