Жить в любви, есть маленькими порциями и еще 4 бьюти-секрета элегантной Веры Алентовой
Сегодня Вере Алентовой уже 78 лет, за ее плечами не только десятки знаковых ролей в кино и театре, но и не самые удачные пластические операции, сильно изменившие лицо звезды. Однако отрицать, что она была невероятно красива на протяжении многих лет, в том числе и в зрелом возрасте, было бы глупо, потому хочется разобраться, как во времена тотального дефицита ей удавалось достойно ухаживать за собой.
Всегда выглядеть безупречно
Вера Алентова – человек старой закалки, потому всегда придерживалась жестких правил (к слову, с возрастом это не изменилось). Звезда как тогда, так и сейчас никогда не позволяла себе выйти из дома хотя бы без легкого макияжа или растрепанной. Прическа, как лицо должны быть безупречны – и никаких исключений из этого правила быть не может.
Оставаться в одном весе
Любая актриса знает, что камера полнит, потому лишнего веса, если ты не характерная артистка с пышными формами, быть не должно, и Алентова не исключение. Звезда на протяжении всей жизни тщательно следит за тем, сколько она весит, и ни при каких условиях не переедает. «Хотите оставаться красивой всю жизнь, поддерживайте тот вес, который у вас был в 20 лет», – заявила она в одном интервью.
Фото: eastnews.ru
Есть маленькими порциями и каждый день взвешиваться
Вера Алентова говорит, что долгие изнурительные диеты не для нее: она справедливо считает, что это не слишком полезно для здоровья и хорошего самочувствия. Звезда предпочитает есть все, что хочется, но маленькими порциями. В исключительных случаях, когда надо похудеть для роли или вернуть себе форму после отпуска, она садится на экспресс-диету. Артистка предпочитает огуречную или творожную и придерживается такой системы питания не больше 3-4 дней. Алентова жестко контролирует свой вес и взвешивается каждый день.
Быть влюбленной
В одном из интервью Алентова, отвечая на вопрос, как сохранить красоту, заявила: «Чтобы хорошо выглядеть, женщина должна быть влюбленной. Что делает человека юным? Увлеченность. Не важно, что является объектом увлечения - другой человек или профессия. У людей увлеченных всегда молодые и живые глаза, они хорошо слышат время и перемены в жизни встречают с радостью. И нет никакого специального «средства Макропулоса», в котором таится секрет долголетия и красоты, просто нужно много работать и быть увлеченным своей профессией». Добавить к этому утверждению, пожалуй, больше нечего.
Фото: Globallookpress.com
Пользоваться достижениями эстетической медицины
Чтобы сохранить красоту и молодость, актрисе пришлось пойти на жертвы. Она не скрывает, что не раз обращалась к косметологам в попытках удержать ускользающую молодость. А этого стало недостаточно, она отправилась к пластическим хирургам. Если верить слухам, первую омолаживающую операцию Алентова сделала в далеком 1998 году в Институте красоты на Арбате, где в свое время оперировалась и другая любительница пластики Людмила Гурченко. Операция оказалась очень удачной, и со временем Вера Валентиновна пристрастилась к ним и стала частым гостем в клиниках красоты. Хирурги заявляют, что помимо подтяжки она сделала липосакцию подбородка, блефаропластику, многочисленные инъекции филлеров в губы и скулы и уколы ботокса. Однако, к сожалению, не все процедуры оказались удачными.
Естественный макияж с акцентом на глаза
Вера Алентова запомнилась многим как поклонница естественного макияжа с акцентом на глаза. И действительно, сложно отыскать фотографии, на которых артистка запечатлена с яркой помадой – она предпочитает нюдовые бежевые, коричневые и персиковые оттенки. А вот макияж глаз у нее всегда разный, но непременно выразительный. В молодости звезду часто можно было заметить со стрелками и густо накрашенными ресницами, в более зрелом возрасте она стала предпочитать дымчатый макияж в холодных серо-голубых тонах, подчеркивающий цвет глаз.
Фото: кинопоиск, eastnews, globallook
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