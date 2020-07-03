Жить в любви, есть маленькими порциями и еще 4 бьюти-секрета элегантной Веры Алентовой

Сегодня Вере Алентовой уже 78 лет, за ее плечами не только десятки знаковых ролей в кино и театре, но и не самые удачные пластические операции, сильно изменившие лицо звезды. Однако отрицать, что она была невероятно красива на протяжении многих лет, в том числе и в зрелом возрасте, было бы глупо, потому хочется разобраться, как во времена тотального дефицита ей удавалось достойно ухаживать за собой.

Всегда выглядеть безупречно

Вера Алентова – человек старой закалки, потому всегда придерживалась жестких правил (к слову, с возрастом это не изменилось). Звезда как тогда, так и сейчас никогда не позволяла себе выйти из дома хотя бы без легкого макияжа или растрепанной. Прическа, как лицо должны быть безупречны – и никаких исключений из этого правила быть не может.

Оставаться в одном весе

Любая актриса знает, что камера полнит, потому лишнего веса, если ты не характерная артистка с пышными формами, быть не должно, и Алентова не исключение. Звезда на протяжении всей жизни тщательно следит за тем, сколько она весит, и ни при каких условиях не переедает. «Хотите оставаться красивой всю жизнь, поддерживайте тот вес, который у вас был в 20 лет», – заявила она в одном интервью.