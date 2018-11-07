Юлия Меньшова показала архивные фото с родителями

«Один незнакомый, но чудесный человек прислал через социальные сети — раритет. Фотографии из какого-то польского журнала. 1984 год. Не поленился, и специально перефотографировал. Мол, вдруг у меня такого нет?! И не ошибся. Нет у нас таких фотографий. А они такие чудесные!» — отметила телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).