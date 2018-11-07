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Юлия Меньшова показала архивные фото с родителями

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Меньшова с родителями, мужем и детьми

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49-летняя телеведущая Юлия Меньшова опубликовала фото страниц из раритетного польского журнала, издававшегося еще в советское время. На этих снимках — она сама в молодости с родителями Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым.

Юлия Меньшова всегда с трепетом относилась к своей семье. Поэтому она была очень рада и взволнована, когда некий интернет-пользователь, оставшийся анонимным, прислал ей снимки страниц из старого польского журнала, и на опубликованных там фото предстали ее родители Вера Алентова и Владимир Меньшов, а также сама Юлия в молодости.

«Один незнакомый, но чудесный человек прислал через социальные сети — раритет. Фотографии из какого-то польского журнала. 1984 год. Не поленился, и специально перефотографировал. Мол, вдруг у меня такого нет?! И не ошибся. Нет у нас таких фотографий. А они такие чудесные!» — отметила телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры Меньшовой тоже пришли в восторг: «Замечательная семья. Люблю вас», «Какие вы все красивые», «Мама у Вас прямо очень», «Как папа влюбленно смотрит на маму», «Привет из прошлого. Классные фото». Многие добавили, что с возрастом Юлия становится все больше похожей на свою звездную маму.

Фото и видео: Instagram

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