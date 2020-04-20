Как выглядела звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова до увлечения пластикой

При упоминании имени Веры Алентовой первым делом в памяти всплывают имена ее известного мужа Владимира Меньшова, популярной дочери Юлии Меньшовой и название фильма, прославившего Алентову далеко за пределами СССР.

Когда Владимир Меньшов приступил к съемкам картины «Москва слезам не верит», за которую получил «Оскар», его жене Вере Алентовой было уже 36 лет. На момент окончания работы над картиной — на год больше. 37-летняя красавица Алентова сыграла героиню в двух периодах жизни: трогательную и стеснительную девушку, провалившую экзамены в вуз, и мать-одиночку средних лет, руководящую крупным комбинатом.

Оба образа удались Вере Алентовой отлично, и мало кто догадывался, что в начале фильма «Москва слезам не верит» актриса была почти в два раза старше своей героини.