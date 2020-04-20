Как выглядела звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова до увлечения пластикой
Фото: АГН Москва/ Global Look press
При упоминании имени Веры Алентовой первым делом в памяти всплывают имена ее известного мужа Владимира Меньшова, популярной дочери Юлии Меньшовой и название фильма, прославившего Алентову далеко за пределами СССР.
Когда Владимир Меньшов приступил к съемкам картины «Москва слезам не верит», за которую получил «Оскар», его жене Вере Алентовой было уже 36 лет. На момент окончания работы над картиной — на год больше. 37-летняя красавица Алентова сыграла героиню в двух периодах жизни: трогательную и стеснительную девушку, провалившую экзамены в вуз, и мать-одиночку средних лет, руководящую крупным комбинатом.
Оба образа удались Вере Алентовой отлично, и мало кто догадывался, что в начале фильма «Москва слезам не верит» актриса была почти в два раза старше своей героини.
Фото: Кадр фильма
Вера Алентова (при рождении Быкова) появилась на свет 21 февраля 1942 года в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. Девочку назвали в честь бабушки по материнской линии.
Когда будущей звезде советского экрана исполнилось 4 года, ее отец внезапно умер. После трагедии в семье мать переехала с дочерью в Украину. Там они прожили несколько лет и вернулись в Россию.
В 1960 году Вера с матерью Ириной Алентовой попала в труппу Орского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина. Там Алентова (на тот момент еще Быкова) прослужила один сезон, дебютировав в спектакле «Иркутская история» и сыграв в нескольких постановках. На тот момент высшего образования у актрисы еще не было.
Алентова поступила в Школу-студию МХАТ в 1961 году, и успешно защитила диплом в 1965-м. После получения образования она сразу стала работать в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а ее дебют в кино состоялся годом позднее.
Фото: Кадр фильма
Алентова появилась в эпизодической роли в фильме «У нас есть дети» 1966 года. В том же году на экраны вышла с ней еще одна картина «Дни летные», где ее партнерами стали Николай Олялин и Юрия Кузьменков.
После на экраны вышли фильмы «Невольницы», «Рождение» и другие с участием Веры Валентиновны, и, конечно «Москва слезам не верит». Актриса к тому времени уже сменила фамилию на Алентова.
Режиссер получил за фильм самую престижную кинонаграду, а его супруга прославилась далеко за пределами СССР и стала признанной красавицей.
После «Москва слезам не верит» она снялась в таких известных фильмах, как «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие.
Во всех фильмах Вера Алентова блистала со своей идеальной фигурой и милым лицом. Но, несмотря на то, что актриса выглядела прекрасно для своего возраста и имела неповторимый шарм, она не побоялась лечь на стол пластического хирурга.
Фото: Кадр фильма
В одном из интервью народная обмолвилась, что без ущерба для внешности молодо и красиво выглядит только Дориан Грей, намекнув, что она не против помощи специалистов в поддержании красоты.
Сколько операций она сделала, Вера Валентиновна не рассказывала, как не упоминала и самого факта пластики. Но ее внешность заметно преобразилась, а на лице появились отличительные признаки вмешательства хирургов. Специалисты комментировали прессе, что Алентова сделала блефаропластику, липосакцию, подтяжку лица и ринопластику.
На первую операцию жена Владимира Меньшова решилась в 1998 году, когда ей было далеко за 50. Тогда зрители отметили, что у Вера Алентовой изменился контур подбородка. Правда, результат операции был положительным. В «Зависти богов» Алентова появилась свежей и помолодевшей.
Фото: Кадр фильма
Успех первого вмешательства сподвиг актрису продолжать совершенствовать лицо. Но последующие пластики лишь ухудшили ситуацию. За 10 лет Вера Валентиновна из зрелой красивой женщины превратилась в явную поклонницу пластических операций. Ее лицо стало «перетянутым», губы приобрели неестественную пухлость, а на скулах появились отечные мешки.
Фото: Кадр фильма
В первые о том, что Вера Алентова навредила себе, стали говорить в 2008-м году, тогда же внимание прессы к ней было максимальным.
Но народная артистка не обращала на публикации внимания, не закрылась дома, не завершила карьеру, как это делают многие жертвы пластических операций.
Вера Валентиновна до сих пор играет в театре, много гастролирует и все также любима своими преданными зрителями и поклонниками.
Фото: Instagram, Genrietta Peryan, Komsomolskaya Pravda, АГН Москва, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov, Ekaterina Rozhdestvenskaya, Lev Sherstennikov, Anton Kavashkin/ Global Look press, Starface
Видео: Мосфильм
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