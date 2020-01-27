Юлия Ковальчук примерила алое платье с дерзким разрезом до бедра: «Я каждое утро так мужа встречаю!»

«Откуда он приходит под утро?», — поинтересовались поклонники экс-солистки «Блестящих», но ответа не получили. «Мы так и думали», «Ну и правильно», «Не может быть», «Вы красавица, Юля», — последовали комментарии.

Ранее подписчики Юлии Ковальчук раскритиковали ее за образ с алой помадой, а также сравнили со Светланой Лободой — в худи и сапогах-чулках и с Дженнифер Лопес — в обтягивающем спортивном костюме.