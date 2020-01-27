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Юлия Ковальчук примерила алое платье с дерзким разрезом до бедра: «Я каждое утро так мужа встречаю!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Фото: Instagram

Певица пошутила над своим шикарным образом.

Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram красивую фотографию, сделанную у нее дома на большой лестнице. Во время фотосессии певица примерила длинное алое платье с дерзким разрезом до бедра.

Юлия снималась без обуви, стилисты сделали ей укладку крупными волнами и нанесли нежный макияж, оттенивший красоту Ковальчук.

«А вы как думали, я каждое утро так мужа встречаю!», — пошутила Юлия, подписывая фотографию.

«Откуда он приходит под утро?», — поинтересовались поклонники экс-солистки «Блестящих», но ответа не получили. «Мы так и думали», «Ну и правильно», «Не может быть», «Вы красавица, Юля», — последовали комментарии.

Ранее подписчики Юлии Ковальчук раскритиковали ее за образ с алой помадой, а также сравнили со Светланой Лободой — в худи и сапогах-чулках и с Дженнифер Лопес — в обтягивающем спортивном костюме.

Фото и видео: Instagram

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