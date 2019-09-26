Юлию Ковальчук в обтягивающем спортивном костюме спутали с Дженнифер Лопес

Многочисленные поклонники восхищаются Юлией Ковальчук, вернувшей после родов по-девичьи стройную фигуру. Певица с удовольствием демонстрирует результаты своего преображения, примеряя облегающие наряды. Так, на днях Юлия приняла участие в съемках рекламного ролика, о чем рассказала Instagram-подписчикам: «Сняли хорошую рекламку) Закончили впервые раньше конца смены, так что я счастлива!».
«Не подумайте, что я маньяк😁 но прям сейчас распечатаю Ваше фото и повешу на стену для мотивации. Очень красивая и подтянутая девушка! Восхищаюсь Вами», «Юля, Вы такая классная», «Боже!!! Я на секунду была уверена, что это JLO!!!», «На Собчак похожа», «Как можно быть такой офигенской», «Очень стройная мамочка», «Фигура прелесть, а попка просто ягодка», — обсуждают снимок фолловеры Ковальчук.
А вам нравится Юлия Ковальчук?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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