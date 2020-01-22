«Почти что Лобода»: Юлия Ковальчук в одном худи и сапогах-чулках предстала перед фанатами

«Дааа», «Очень стильно», «Супер, не узнала сразу», «Почти что Лобода», «На Мадонну здесь похожи», «Здесь похожа на Мадонну, сначала не узнала. Стильно, модно, современно», «Очень нравится стиль», «Огонь», «Идет)))», «Вы сексуальная девушка», «Ииидет, роковая красотка!!! Ты умеешь быть разной и это здорово!!!», «Женственные, пастельные тона вам, Юлия больше идут. Хотя, глубокий синий тоже хорошо. В тупике»

«Немного потерялись в нем», «Этот образ как бы стирает Вашу индивидуальность. Скажем, листая журнал с такими же красотками, я бы не задержала на нем взгляд или не сказала бы: "О! Это Юлия Ковальчук!"», «Лучше чуть более женственный образ) а то как-то слишком по-пацански»