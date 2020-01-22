passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Почти что Лобода»: Юлия Ковальчук в одном худи и сапогах-чулках предстала перед фанатами

37-летняя Юлия Ковальчук экспериментирует с образом.

«А если так?) идет? Да/нет?))», — написала она.

«Дааа», «Очень стильно», «Супер, не узнала сразу», «Почти что Лобода», «На Мадонну здесь похожи», «Здесь похожа на Мадонну, сначала не узнала. Стильно, модно, современно», «Очень нравится стиль», «Огонь», «Идет)))», «Вы сексуальная девушка», «Ииидет, роковая красотка!!! Ты умеешь быть разной и это здорово!!!», «Женственные, пастельные тона вам, Юлия больше идут. Хотя, глубокий синий тоже хорошо. В тупике»

«Немного потерялись в нем», «Этот образ как бы стирает Вашу индивидуальность. Скажем, листая журнал с такими же красотками, я бы не задержала на нем взгляд или не сказала бы: "О! Это Юлия Ковальчук!"», «Лучше чуть более женственный образ) а то как-то слишком по-пацански»

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!