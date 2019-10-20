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«Совершенно другой человек»: Юлию Ковальчук раскритиковали за образ с яркой помадой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram Юлии Ковальчук

Подписчики не оценили новый образ певицы.

«Решила для работы в Сочи добавить немного красок))», — подписала 36-летняя Юлия Ковальчук новое селфи с красной помадой.

Не все подписчики оценили яркий макияж артистки: «Мне кажется цвет губ не ваш», «Ой Юля , это фото , просто НЕУДАЧНОЕ», «Переборщили с губами, может неудачное фото», «Честно? Не очень…», «Вы очень красивая женщина, но этот макияж вам прибавляет возраст», «Уберите честно Вам не идет…», «Вы тот случай когда без make up выглядите в сто раз лучше чем с…», «Юлечка, ты оочень красивая, но губы сильно очень, перебор», «Это же кошмар, что вы с собой сделали???», «Это совершенно другой человек, вы не похожи на себя здесь», «Ужас! Как же вы изуродовались пластикой! В блестящих была симпатичней!», «Со сдержанным макияжем или без него Вам намного лучше», «Юля, тебе пойдут более нежные тона, менее заметные», «Как-то не слишком удачно легли все краски», «Ваааще на себя не похожа, другой человек», «Юленька, солнышко, прости за откровенную оценку, но на мной взгляд, цвет помады тебе не подходит», «Кошмар!Верните себе нормальные губы».

Но нашлись и те, кто встал на защиту Юлии: «Нужно было сделать фото подальше. Очень близко, поэтому смотрится очень резко🙌», «Ну вот теперь знаем, как в 45😉 будете выглядеть», «Красотка как всегда😍Черное платье гармонирует с красной помадой», «И мне нравится, выразительно», «Помада красивая», «Оххх… и...как же рядом с вами мужчины работают. Слюной же все изойдут», «Юлия, вы прекрасны! А глаза - просто божественны!)».

А вам нравится этот образ Юлии Ковальчук?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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