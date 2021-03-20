Редкий кадр: Юлия Ковальчук показала дочь

Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе 13 лет, 7 из них в браке. На вопрос, что изменилось в них за годы совместной жизни, Юлия отвечала: «Все люди разные, но когда начинаешь жить вместе, подстраиваешься под другого человека и его привычки. У Алексея есть черты характера, с которыми я мирилась. Он, например, любит завтракать один — без людей и даже посторонних звуков. Мы стараемся не беспокоить его в это время».

Алексей не скрывает, что и он изменился ради Юлии: «Я — один человек, Юля — другой. Но я уверен, что Юля сделала меня лучше, чем я был до нее», — говорит и он и соглашается с мыслью, что счастливый брак по любви продлевает жизнь мужчины.

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