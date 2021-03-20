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Редкий кадр: Юлия Ковальчук показала дочь

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Юлия Ковальчук

Фото: @juliakovalchuk/ Instagram

Звездная мама редко показывает своих детей, а их лица и вовсе скрывает. Но сегодня в ее личном блоге в Instagram появилась публикация с отпуска, на которой Юлия играет с дочкой Амелией.

«Найден новый способ омоложения. Все вопросы к моей дочери. Она сказала: «Точно работает», — с иронией подписала видеоролик певица.

Фанаты в комментариях отметили, что Юлия прекрасная мать, которая обладает классным чувством юмора.

Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе 13 лет, 7 из них в браке. На вопрос, что изменилось в них за годы совместной жизни, Юлия отвечала: «Все люди разные, но когда начинаешь жить вместе, подстраиваешься под другого человека и его привычки. У Алексея есть черты характера, с которыми я мирилась. Он, например, любит завтракать один — без людей и даже посторонних звуков. Мы стараемся не беспокоить его в это время».

Алексей не скрывает, что и он изменился ради Юлии: «Я — один человек, Юля — другой. Но я уверен, что Юля сделала меня лучше, чем я был до нее», — говорит и он и соглашается с мыслью, что счастливый брак по любви продлевает жизнь мужчины.

А вам нравится пара Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @juliakovalchuk/ Instagram

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