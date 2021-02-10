Ковальчук оделась стильной «капустой»: «Не только в купальниках щеголять»
Фото: Instagram @juliakovalchuk
«Нет, ну а что, только в купальниках и на красоте щеголять! Примерно так мы выглядим 90% нашего времени или еще уютнее. Девочки, я права?», — прокомментировала публикацию Ковальчук. Артистка составила расслабленный look с меланжевыми трениками и фактурным джемпером дымчато-серого цвета. На плечи накинула остромодную в этом сезоне шубу-«Чебурашку» в оттенке капучино, подобрала теплую шапку и клетчатый шарф в тон. В завершение — объемная поясная сумка и пара утепленных кроссовок.
Фото: Instagram @juliakovalchuk
Хоть образ и лишен соблазнительности, поклонникам он пришелся по душе. «Прекрасная и естественная», «В любых нарядах хороша», «Миленькая девочка! Даже не узнала бы», «Интересно смотреть и на повседневные образы, чтобы брать пример», — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали о звездах, которые не стесняются объемной и теплой одежды зимой. В их числе Елена Перминова, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram @juliakovalchuk
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