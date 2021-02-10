Ковальчук оделась стильной «капустой»: «Не только в купальниках щеголять»

Хоть образ и лишен соблазнительности, поклонникам он пришелся по душе. «Прекрасная и естественная», «В любых нарядах хороша», «Миленькая девочка! Даже не узнала бы», «Интересно смотреть и на повседневные образы, чтобы брать пример», — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали о звездах, которые не стесняются объемной и теплой одежды зимой. В их числе Елена Перминова, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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