passion.ru

Ковальчук оделась стильной «капустой»: «Не только в купальниках щеголять»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Ковальчук

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Погода в столице не радует теплом, и селебрити знают наверняка: утепляться нужно стильно. 38-летняя певица оделась «капустой» и призналась, что обожает уютные образы.

«Нет, ну а что, только в купальниках и на красоте щеголять! Примерно так мы выглядим 90% нашего времени или еще уютнее. Девочки, я права?», — прокомментировала публикацию Ковальчук. Артистка составила расслабленный look с меланжевыми трениками и фактурным джемпером дымчато-серого цвета. На плечи накинула остромодную в этом сезоне шубу-«Чебурашку» в оттенке капучино, подобрала теплую шапку и клетчатый шарф в тон. В завершение — объемная поясная сумка и пара утепленных кроссовок.

Юлия Ковальчук

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Хоть образ и лишен соблазнительности, поклонникам он пришелся по душе. «Прекрасная и естественная», «В любых нарядах хороша», «Миленькая девочка! Даже не узнала бы», «Интересно смотреть и на повседневные образы, чтобы брать пример», — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали о звездах, которые не стесняются объемной и теплой одежды зимой. В их числе Елена Перминова, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!