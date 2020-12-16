Алексей Чумаков — о браке с Юлией Ковальчук: «Она сделала меня лучше, чем я был»
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук призналась в интервью, что последние месяцы были наполнены домашними заботами и хлопотами вокруг ребенка. «Гастролей не было. Мы много времени проводили вместе. Я планировала свободное время дочери, занималась с ней. Хлопотала по дому. Мне, чтобы чувствовать полноценное счастье, не обязательно все время выступать. Я прежде всего мама и жена», — рассказывает певица.
Ее супруг Алексей Чумаков добавляет, что каждодневные игры с Амелией делают его счастливым. «Мне нравится все: собирать с ней пазл, играть в прятки, кувыркаться на полу». Артист уверен, что сейчас не самое лучшее время думать о творчестве.
«Непонятно, когда это все закончится. А в нервной обстановке вдохновение посещает нечасто. За последний год мало чего хорошего вышло в музыке. Артисты боятся публиковать новые песни. Потому что пока она на слуху, не успеют "отбить" ее гастролями», — рассказал он в интервью порталу Teleprogramma.
На вопрос, что изменилось в них за годы совместной жизни, Юлия отвечает: «Все люди разные, но когда начинаешь жить вместе, подстраиваешься под другого человека и его привычки. У Алексея есть черты характера, с которыми я мирилась. Он, например, любит завтракать один — без людей и даже посторонних звуков. Мы стараемся не беспокоить его в это время».
Алексей не скрывает, что и он изменился ради Юлии: «Я — один человек, Юля — другой. Но я уверен, что Юля сделала меня лучше, чем я был до нее», — говорит и он и соглашается с мыслью, что счастливый брак по любви продлевает жизнь мужчины.
Фото видео: Instagram Юли Ковальчук
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