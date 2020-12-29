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Юлия Ковальчук умилила Сеть образом, подобранным для нее 3-летней дочкой

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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук показала, как проводит время с дочкой и устраивает подбор образа для новогодней вечеринки. 38-летняя певица появилась в своем Instagram во всеоружии и умилила поклонников украшениями «конфетных» цветов и звездами в волосах.

«Амелия сегодня репетировала мой образ на Новый год. Я еще сомневаюсь, но теперь точно — Новый год в стиле хиппи» — поделилась Ковальчук. Экс-солистка группы «Блестящие» позирует в забавном образе, подобранном 3-летней дочкой. Девочка нарядила маму в бусы, украсила прическу звездами из цветной бумаги, а футболку — брошками в виде розовых зайцев. Маленькая Амелия не забыла и о мейкапе, добавив в look Юлии яркие лазурные краски.

Юлия Ковальчук / Instagram @juliakovalchuk

Поклонники оценили старания малышки-стилиста, оставив под фото десятки теплых слов и и комплиментов. «Вы просто фея», «Класс, мама-красавица», «Шикарная женщина», «Крутой образ для встречи Нового года», «Мама прям заблистала», «Теперь маме с таким стилистом никто в подметки не годится!», «Царевна!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @juliakovalchuk

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