Юлия Ковальчук умилила Сеть образом, подобранным для нее 3-летней дочкой

«Амелия сегодня репетировала мой образ на Новый год. Я еще сомневаюсь, но теперь точно — Новый год в стиле хиппи» — поделилась Ковальчук. Экс-солистка группы «Блестящие» позирует в забавном образе, подобранном 3-летней дочкой. Девочка нарядила маму в бусы, украсила прическу звездами из цветной бумаги, а футболку — брошками в виде розовых зайцев. Маленькая Амелия не забыла и о мейкапе, добавив в look Юлии яркие лазурные краски.