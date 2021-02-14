Юлия Барановская рассказала о пережитой трагедии: «Я думала, что сопьюсь»,

«Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала — сопьюсь», — откровенно рассказала она в интервью YouTube-шоу Армана Давлетярова.

После развода с Аршавиным ведущая Первого канала так и не встретила свою любовь. В отличие от футболиста, который уже успел жениться и развестись. «Простила и отпустила Андрея до конца, когда узнала, что он официально женился. Это не было для меня ударом, я должна была разрыдаться, но нет. Иногда я думаю, как можно было так убиваться, о здоровье не думать», — вспомнила знаменитость.

Звезда призналась, что она мечтает еще раз выйти замуж и родить детей. Она также отметила, что относится к избранникам очень избирательно. «Мечтаю выйти замуж и родить еще одного ребенка, а может двух… Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится тебе человек?» Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношения», — подытожила Юлия.

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