Барановскую раскритиковали за танец в платье-«чешуе»: «Формы уже не те»
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
Барановская позирует в вечернем макси-платье из сетки, расшитом мерцающими кристаллами. Скромный верх и длина компенсированы облегающим верхом, подчеркивающим соблазнительные изгибы фигуры. Дополняет образ элегантная прическа с локонами, уложенными на одну сторону, и броский мейкап.
Не всем образ и танец Юлии Барановской пришелся по душе. «Это не ваш номер, Юлия», «Что за кривлянье? Этот образ с вами никак не соединяется», «Перебор уже с ужимками», «Вам идет быть только мамой, на кухне и в халате, а так — некрасиво, вульгарно, формы уже не те», — насмехаются хейтеры. На защиту любимой телеведущей вышли поклонники. «Какая вы красивая», «Конфетка», «Ну что за потрясающая девушка!», «Какое шикарное платье», Как рыбка золотая», «Все мужчины упали», «Платье неотразимо, как и сама хозяйка», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
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