Барановскую раскритиковали за танец в платье-«чешуе»: «Формы уже не те»

Не всем образ и танец Юлии Барановской пришелся по душе. «Это не ваш номер, Юлия», «Что за кривлянье? Этот образ с вами никак не соединяется», «Перебор уже с ужимками», «Вам идет быть только мамой, на кухне и в халате, а так — некрасиво, вульгарно, формы уже не те», — насмехаются хейтеры. На защиту любимой телеведущей вышли поклонники. «Какая вы красивая», «Конфетка», «Ну что за потрясающая девушка!», «Какое шикарное платье», Как рыбка золотая», «Все мужчины упали», «Платье неотразимо, как и сама хозяйка», — пишут в комментариях.