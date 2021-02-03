Алиса Аршавина показала «новое» лицо после болезни
Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/
Алиса Аршавина, которая борется с серьезным заболеванием, показала честные фотографии, на которые видны страшные изменения.
В посте Алиса также прокомментировала конфликт с Миланой Тюльпановой, бывшей жене футболиста Александра Кержакова, которую ранее назвала глупой девочкой.
«В больнице, после больницы, дома. Не надо устраивать хайп и провокацию милые мои ненавистницы. Где надо в прессе Милена уже написала, высосав из пальца конфликт. На этом думаю всё. Из уважения к моим детям не надо так. А кому я ненависти не надо писать гадости. У мамы болит голова, это правда. Особенно, когда она читает такое» (орфография автора сохранена).
В ответ на это Тюльпанова ответила, что у Аршавиной проблемы не только с лицом, но и с головой.
Алиса Аршавина вынуждена бороться со смертельным заболеванием, из-за которого перенесла несколько операций.
Ранее она написала в своем блоге, что готова держаться ради своих детей, которые хотят видеть маму улыбающейся.
Фото и видео: Instagram Алисы Казьминой
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