Алиса Аршавина показала «новое» лицо после болезни

В ответ на это Тюльпанова ответила, что у Аршавиной проблемы не только с лицом, но и с головой.

Алиса Аршавина вынуждена бороться со смертельным заболеванием, из-за которого перенесла несколько операций.

Ранее она написала в своем блоге, что готова держаться ради своих детей, которые хотят видеть маму улыбающейся.