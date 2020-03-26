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От коррекции бровей до маникюра: какие процедуры можно сделать дома без риска все испортить

Из-за закрытия салонов красоты и парикмахерских на карантин, а также добровольной самоизоляции все большее количество женщин задается вопросом, как поддерживать свою красоту в сложившихся условиях. Так какие процедуры можно сделать дома без боязни испортить свою внешность.

По данным опросов, женщины красят волосы в салоне в среднем каждые 45 дней, чтобы освежить цвет и каждые 14-20 дней подкрашивают корни, чтобы скрыть седину. Что же делать, когда идти некуда? Только брать ситуацию в свои руки. Как превратить дом в индивидуальный салон красоты, эксперты из бьюти-индустрии рассказали британскому онлайн-порталу The Sun, а заодно поделились профессиональными советами, чтобы вы все сделали правильно.

Чтобы хорошо покрасить волосы, для начала нужно подобрать правильный оттенок красителя. Это очень легко: можно обратиться за советом к своему парикмахеру или попробовать его самостоятельно при помощи одной из многочисленных онлайн-программ. А чтобы сама процедура была максимально безопасной, по словам звездного колориста Джоша Вуда, нужно сделать патч-тест за ухом, а затем просто следовать инструкции на упаковке. Также, чтобы избежать окрашивания кожи по линии роста волос на лбу и за ушами, надо использовать либо специальный защитный крем, либо обычный вазелин.

За время вынужденной самоизоляции маникюр с долговременным покрытием неизбежно отрастет. Как снять гель-лак и при этом сохранить ногти здоровыми? Лучший способ для этого назвала Эмма Уэлш, мастер ногтевого сервиса. По ее мнению, не надо сдирать лак. Для начала надо пройтись по остаткам лака пилкой для ногтей, а затем приложить к ним пропитанный ацетоном ватный диск и завернуть их фольгой. Подождите 15 минут – и попробуйте снять покрытие апельсиновой палочкой. При необходимости повторите. И на время карантина попробуйте отказаться от гель-лака. А чтобы оздоровить ногти, подпилите их, удалите кутикулу и сделайте массаж рук с любимым кремом.

Сделать дома можно и коррекцию бровей. Использовать для этого нитку или воск, если вы не профессионал, не стоит, а вот пинцет еще никто не отменял. Шавата Синх, которой доверяют свои брови Адель и Виктория Бекхэм, говорит, что этого инструмента вполне достаточно. «Смиритесь с тем, что раз в 2-3 дня вам нужно будет убирать выросшие волоски, которые делают форму неидеальной. Однако есть небольшой бьютихак – выщипывайте их сразу после горячего душа, когда поры еще открыты и удалить волосок с корнем гораздо легче». Самой формы старайтесь не касаться, чтобы не испортить ее.

Не стоит забывать и о регулярном домашнем уходе за лицом. Косметолог Николас Джосс рекомендует не забывать делать его утром и вечером и добавить в свою бьюти-рутину еще один ритуал: «Когда мы испытываем стресс и находимся в эмоциональном напряжении, это неизменно отражается на лице. Вы крепче сжимаете челюсти, мышцы спазмируются». Эксперт советует делать небольшой массаж лица и шеи с аромамаслами, это поможет расслабить мышцы и снять напряжение, вы будете лучше спать, что неизменно положительно скажется на вашей внешности.

Фото: depositphotos

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