Женщины поделились в Сети фотографиями провального маникюра, который сделали сами на карантине

Доказательство тому — фотографии ногтей, которыми пользовательницы социальных сетей Facebook и Twitter начали делиться со своими друзьями и с подписчиками. Как правило, подобные посты сопровождаются стенаниями о том, как сильно женщинам не хватает поездок в салон, и что карантин — это убийца красоты. Так, одна из пользовательниц написала: «Карантин заставляет меня самостоятельно красить ногти, салоны ведь закрыты. И, подобно той девочке, которая следовала за зовом собственного сердца, я выбрала розовый лак, но накрасила им не только ногти, но и кутикулу вокруг». Другая добавила: «Я потратила 5 часов, делая себе акриловые ногти. Результат получился так себе. Насмехайтесь над ним, пожалуйста». Третья сообщила: «4-й день карантина. Вчера я сильно напилась и решила заняться наращиванием ногтей. Утром проснулась с самыми длинными когтями, которые когда-либо у меня были». Не меньше страдают и обладательницы натуральных ногтей, которые не могут снять гелевое покрытие и ищут способы замаскировать его.

Фото: pixabay, Instagram

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