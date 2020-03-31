Женщины поделились в Сети фотографиями провального маникюра, который сделали сами на карантине
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: facebook
Как передает британский портал The Sun, оказалось, что женщины настолько привыкли доверять свои руки и ногти профессионалам, что многие из них совершенно разучились не только удалять кутикулу, но и элементарно красить ногти лаком. Именно поэтому зачастую результат, который получается от маникюра в домашних условиях, не всегда так хорош, как хотелось бы.
Доказательство тому — фотографии ногтей, которыми пользовательницы социальных сетей Facebook и Twitter начали делиться со своими друзьями и с подписчиками. Как правило, подобные посты сопровождаются стенаниями о том, как сильно женщинам не хватает поездок в салон, и что карантин — это убийца красоты. Так, одна из пользовательниц написала: «Карантин заставляет меня самостоятельно красить ногти, салоны ведь закрыты. И, подобно той девочке, которая следовала за зовом собственного сердца, я выбрала розовый лак, но накрасила им не только ногти, но и кутикулу вокруг». Другая добавила: «Я потратила 5 часов, делая себе акриловые ногти. Результат получился так себе. Насмехайтесь над ним, пожалуйста». Третья сообщила: «4-й день карантина. Вчера я сильно напилась и решила заняться наращиванием ногтей. Утром проснулась с самыми длинными когтями, которые когда-либо у меня были». Не меньше страдают и обладательницы натуральных ногтей, которые не могут снять гелевое покрытие и ищут способы замаскировать его.
Фото: pixabay, Instagram
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