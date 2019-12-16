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Яркий макияж, шпильки и бесконечные ноги: 50-летняя Светлана Бондарчук приняла участие в смелой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram

Фотомодель и бизнес-леди получила множество комплиментов от подписчиков.

Светлана Бондарчук как опубликовала в Instagram кадр смелой фотосессии, в которой, по ее словам, она участвовала буквально на бегу.

«Еще один праздник, и я мчу домой отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения», — написала Бондарчук в социальной сети.

Открытая спина, строгий купальник, туфли на шпильках и длинные ноги впечатлили подписчиков Светланы Бондарчук. «Бомба!», «Шок», «Королева», «Нереально красивая», «Богиня», «Очень крутая», — усыпали модель и бизнес-вумен комплиментами.

50-летняя Светлана Бондарчук откровенно и с иронией ведет свою страницу в Instagram. Так, она показывает озорные снимки с любимым мужчиной Сергеем Харченко, устраивает зажигательные танцы, примеряет шикарные и дерзкие образы. И каждый раз она демонстрирует свою шикарную фигуру.

Правда, среди армии ее подписчиков есть и те, кто критикует ее за такое вольное поведение, намекая Светлане на ее возраст.

А как вы думаете, человеку с таким красивым телом можно демонстрировать его открыто?

Фото и видео: Instagram

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