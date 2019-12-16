Яркий макияж, шпильки и бесконечные ноги: 50-летняя Светлана Бондарчук приняла участие в смелой фотосессии
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Светлана Бондарчук как опубликовала в Instagram кадр смелой фотосессии, в которой, по ее словам, она участвовала буквально на бегу.
«Еще один праздник, и я мчу домой отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения», — написала Бондарчук в социальной сети.
Открытая спина, строгий купальник, туфли на шпильках и длинные ноги впечатлили подписчиков Светланы Бондарчук. «Бомба!», «Шок», «Королева», «Нереально красивая», «Богиня», «Очень крутая», — усыпали модель и бизнес-вумен комплиментами.
50-летняя Светлана Бондарчук откровенно и с иронией ведет свою страницу в Instagram. Так, она показывает озорные снимки с любимым мужчиной Сергеем Харченко, устраивает зажигательные танцы, примеряет шикарные и дерзкие образы. И каждый раз она демонстрирует свою шикарную фигуру.
Правда, среди армии ее подписчиков есть и те, кто критикует ее за такое вольное поведение, намекая Светлане на ее возраст.
А как вы думаете, человеку с таким красивым телом можно демонстрировать его открыто?
Фото и видео: Instagram
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