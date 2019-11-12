Брутальная кожа и парижский шик: Светлана Бондарчук составила стильный образ для прогулки
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Фото: Instagram
Умелое сочетание элементов разных стилей – прием, которым часто пользуется звезда. Для прогулки в парке Бондарчук создала дерзкий total look из кожи, зарифмовав фактурную юбку-миди с объемной дубленкой-косухой с контрастной металлической фурнитурой. Акцентом кожаного монолука стала водолазка изумрудного цвета. Дополнили аутфит остроносые кожаные ботинки в духе вестерна и аксессуары для прохладной осенней погоды. Образ в духе подружки рокера завершил элегантный французский берет в клетку, надетый на одну сторону, и светлые перчатки.
Светлана Бондарчук – поклонница стильных образов на основе многослойности, oversize и сложных фактур. О том, как звезда сочетает их в своих аутфитах – читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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