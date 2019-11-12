Брутальная кожа и парижский шик: Светлана Бондарчук составила стильный образ для прогулки

Светлана Бондарчук – поклонница стильных образов на основе многослойности, oversize и сложных фактур. О том, как звезда сочетает их в своих аутфитах – читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!