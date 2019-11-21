50-летняя Светлана Бондарчук показала озорное фото с бойфрендом: «Размер имеет значение?»
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко снова отправились в путешествие.
Серия фотографий, которые опубликовала в своем блоге бывшая жена Федора Бондарчука, позабавила ее поклонников.
«Размер имеет значение...??», — кокетничает Светлана, намекая на свои формы.
«Это смешно», «Не имеет значения!!!», «Только если кольца)))», «Смотря размер чего? Например, кольца или глаз))))», «А у меня глаз упал на Ваше кольцо!!!))) Очень красивое!!!😍 ..и размер идеальный», «Размер души имеет большое значение) в вас все прекрасно», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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