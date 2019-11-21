50-летняя Светлана Бондарчук показала озорное фото с бойфрендом: «Размер имеет значение?»

«Это смешно», «Не имеет значения!!!», «Только если кольца)))», «Смотря размер чего? Например, кольца или глаз))))», «А у меня глаз упал на Ваше кольцо!!!))) Очень красивое!!!😍 ..и размер идеальный», «Размер души имеет большое значение) в вас все прекрасно», — обсуждают подписчики.