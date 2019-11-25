Мини-платье и ничего больше: Бондарчук в расслабленном пляжном образе исполнила зажигательный танец

Для жаркой погоды звезда выбрала короткое платье из легкой полупрозрачной ткани, подчеркнув подтянутое тело. Из деталей – свободный силуэт, тонкие бретели и низ, отделанный бахромой. Дополнили travel-образ солнцезащитные очки с темными линзами. Без комплиментов Светлана Бондарчук не осталась: «Классная, фееричная, фантастическая женщина!», «Какая красота!», «Достойна подражания. Я в восхищении!», «Восхитительная» – пишут в комментариях.