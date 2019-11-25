Мини-платье и ничего больше: Бондарчук в расслабленном пляжном образе исполнила зажигательный танец
Слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Светлана Бондарчук исполнила энергичный танец на видео в Instagram. 50-летняя светская львица похвасталась не только пластикой движений, но и бесконечно длинными и стройными ногами.
«Энергичный понедельник» – прокомментировала публикацию Бондарчук. Модель танцует у бассейна босиком, а голос бойфренда за кадром подсказывает движения.
Для жаркой погоды звезда выбрала короткое платье из легкой полупрозрачной ткани, подчеркнув подтянутое тело. Из деталей – свободный силуэт, тонкие бретели и низ, отделанный бахромой. Дополнили travel-образ солнцезащитные очки с темными линзами. Без комплиментов Светлана Бондарчук не осталась: «Классная, фееричная, фантастическая женщина!», «Какая красота!», «Достойна подражания. Я в восхищении!», «Восхитительная» – пишут в комментариях.
Видео: Instagram
Фото и видео: Instagram
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