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Яркие костюмы, забавные движения: Тодоренко и Варнава устроили битву странных и смешных танцев

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Регина Тодоренко

Фото: Picture alliance

Могие знаменитости проводят время в самоизоляции из-за коронавируса, пытаются меньше бывать на людях. Некоторые из звезд — среди них и те, кому работа окончательно не позволяет уйти в тень, стараются создавать себе и окружающим хорошее настроение.

Регина Тодоренко и Екатерина Варнава опубликовали на своих страницах в Instagram видео со смешными и оригинальными танцами. У знаменитостей получилась настоящая танцевальная битва. Регина себе в партнеры выбрала актрису Валерию Дергилеву, а Екатерина Варнава — комика Александра Гудкова.

«Мы танцоры от бога», — подписала свой ролик Регина.

«Ржу!», «И вы в танцах!», «Классные какие», — написали Регине и Валерии в комментариях.

«Раскачаем "Пятницу". Скоро новое шоу», — подписала пост Екатерина Варнава, поставив хэштег #unovisionchallenge.

«Гудкова на "Евровидение" надо было», «Движения Гудка — просто огнище», «Гудок жжет», «Это лучшая версия», — похвалили Екатерину и Александра.

Напомним, клип группы Little Big на песню Uno за несколько стал самым популярным на официальном канале «Евровидения-2020». На данный момент его уже посмотрели более 45 млн раз. Мелодия российских музыкантов настолько полюбилась слушателям по всему миру, что запустили флэшмоб.

Недавно под Uno станцевала Юлия Пересильд с дочками.

Фото и видео: Instagram, Picture Alliance

Видео: Instagram

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