Яркие костюмы, забавные движения: Тодоренко и Варнава устроили битву странных и смешных танцев

Напомним, клип группы Little Big на песню Uno за несколько стал самым популярным на официальном канале «Евровидения-2020». На данный момент его уже посмотрели более 45 млн раз. Мелодия российских музыкантов настолько полюбилась слушателям по всему миру, что запустили флэшмоб.

Недавно под Uno станцевала Юлия Пересильд с дочками.