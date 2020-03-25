Яркие костюмы, забавные движения: Тодоренко и Варнава устроили битву странных и смешных танцев
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture alliance
Регина Тодоренко и Екатерина Варнава опубликовали на своих страницах в Instagram видео со смешными и оригинальными танцами. У знаменитостей получилась настоящая танцевальная битва. Регина себе в партнеры выбрала актрису Валерию Дергилеву, а Екатерина Варнава — комика Александра Гудкова.
«Мы танцоры от бога», — подписала свой ролик Регина.
«Ржу!», «И вы в танцах!», «Классные какие», — написали Регине и Валерии в комментариях.
«Раскачаем "Пятницу". Скоро новое шоу», — подписала пост Екатерина Варнава, поставив хэштег #unovisionchallenge.
«Гудкова на "Евровидение" надо было», «Движения Гудка — просто огнище», «Гудок жжет», «Это лучшая версия», — похвалили Екатерину и Александра.
Напомним, клип группы Little Big на песню Uno за несколько стал самым популярным на официальном канале «Евровидения-2020». На данный момент его уже посмотрели более 45 млн раз. Мелодия российских музыкантов настолько полюбилась слушателям по всему миру, что запустили флэшмоб.
Недавно под Uno станцевала Юлия Пересильд с дочками.
Фото и видео: Instagram, Picture Alliance
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!