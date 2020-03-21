Хит Uno группы Little Big не прозвучит на «Евровидении» в 2021 году
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Фото: Instagram
Не успели россияне порадоваться тому, что на «Евровидение-2020» отправится группа Little Big, как организаторы песенного конкурса сообщили, что из-за глобальной пандемии коронавируса вынуждены отказаться от его проведения. Тем не менее панк-поп-рейв-группа из Санкт-Петербурга, чья песня Uno набрала уже без малого 40 миллионов просмотров на YouTube, может побороться за честь нашей страны в 2021 году. Европейский вещательный союз объявил, что участники, которые должны были ехать в Роттердам в 2020 году, могут поехать через год. «Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового», — сообщается в Twitter организаторов «Евровидения».
We have an update following the cancellation of @Eurovision 2020#Eurovision #ESC2020 pic.twitter.com/3DFPEi9R8D— EBU (@EBU_HQ) March 20, 2020
Однако, согласно правилам песенного конкурса, песня, с которой выйдут на сцену конкурсанты, должна быть новой. Поклонники высказывают в соцсетях сожаление, что не услышат Uno на «Евровидении», ведь, по их мнению, эта песня обеспечила бы России победу, и надеются, что в следующем году Little Big снова докажет, что мы — лучшие: «Уверен, вы придумаете что то ещё более Мега крутое!!!! Выше little BIIIIIG!», «Надеемся , что вы нас представите и на Евровидении 2021», «Поедете на следующий год!!! И разорвёте там всех», «Ну в следующем году, ждём новую песню на евро)))», «Мы должны видеть, как вы взрываете эту сцену!», «Верим в вашу победу в 2021!! Вы классные и достойны этого», «Ждём вас в следующем году! С нас поддержка», «Удачи на следующий год, ждем с победой!!!».
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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