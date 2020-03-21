Хит Uno группы Little Big не прозвучит на «Евровидении» в 2021 году

Однако, согласно правилам песенного конкурса, песня, с которой выйдут на сцену конкурсанты, должна быть новой. Поклонники высказывают в соцсетях сожаление, что не услышат Uno на «Евровидении», ведь, по их мнению, эта песня обеспечила бы России победу, и надеются, что в следующем году Little Big снова докажет, что мы — лучшие: «Уверен, вы придумаете что то ещё более Мега крутое!!!! Выше little BIIIIIG!», «Надеемся , что вы нас представите и на Евровидении 2021», «Поедете на следующий год!!! И разорвёте там всех», «Ну в следующем году, ждём новую песню на евро)))», «Мы должны видеть, как вы взрываете эту сцену!», «Верим в вашу победу в 2021!! Вы классные и достойны этого», «Ждём вас в следующем году! С нас поддержка», «Удачи на следующий год, ждем с победой!!!».

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