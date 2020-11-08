Яна Рудковская показала, как Евгений Плющенко милуется с новорожденным сыном

Фигурист запечатлен в домашней одежде, он нежно прощается с малышом на несколько дней, потому что ему нужно уезжать на соревнования в Казань.

«Будем болеть за команду «Ангелы Плющенко» с ребятами первый раз по телевизору»,– написала Яна.

Подписчики умилились трогательным семейным видео и поблагодарили Яну за возможность увидеть любимого фигуриста в таком амплуа.

«Как же трогательно!», «Евгений любит, общается, танцует всегда всегда по-настоящему искренне!»,«Ну что за прелесть! Самое милое видео за сегодняшний день», «Приятно видеть в чемпионах и звёздах обычных добрых людей!», «Так мило», «Самое большое счастье», — прокомментировали поклонники.

Знаменитости воспитывают семилетнего сына Александра. У Евгения от первого брака есть 14-летний сын Егор, а у Яны два сына от первого брака: 19-летний Андрей и 18-летний Николай. В одном из интервью Рудковская рассказывала, что Андрей уже переехал от родителей и живет самостоятельно.