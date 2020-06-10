passion.ru

«Два чемпиона»: совместное фото стильных Саши и Евгения Плющенко восхитило поклонников звездной семьи

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Евгений и Саша Плющенко

Фото: Instagram Евгения Плющенко

Евгений Плющенко поделился уютной фотографией с подросшим сыном.

«Like father, like son», — написал спортсмен.

«Два чемпиона», «Такие классные», «Модные какие», «Красавчики», «Настоящие Мужчины», «Все в светлом ...какие классные», «Полный "Синхрон"», «Друг с другом переписываетесь..?», «Лайк, лайк вам, папа с сыном», «Отец и сын! Как здорово!!! Счастья вашей семье», — обсуждают одни подписчики.

«Хоть на одном фото нет Рудковской», — шутят другие.

В последнее время блоги Евгения Плющенко, Яны Рудковской и их сына Саши заполнены забавными видео, снятыми в стилистике TikTok. Находящиеся в режиме самоизоляции поклонники семьи высоко оценили креативность знаменитостей.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!