Спортсмен и экстремал: Евгений Плющенко показал редкие фото старшего сына от первого брака

Фолловеры Плющенко оценили эффектные кадры. «Какой уже взрослый. Как же время летит», «Крутяк!!! Только побед!!!», «Красивый мальчик! Глаза мамины!», «Вырос парнишка!», «Как он вырос! теперь он красивый спортивный парень!», «Егорка красавчик», «Классный парень», «Молодец!!!», «Хороший пример отца!», — пишут они в комментариях.

Напомним, что Егор родился в первом браке Евгения Плющенко с Марией Ермак. Пара поженилась в 2005 году, спустя год появился на свет их сын, в 2008 году молодые родители развелись. В 2009 году Евгений женился на продюсере Яне Рудковской. Вместе они воспитывают сына Сашу Плющенко, сейчас ему семь лет.