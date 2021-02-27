Яна Поплавская впервые показала внука: «Копия бабушки»

«Мое солнышко! Вот как можно удивиться, узнав, что ты умеешь сидеть! Вот какой счастливый сидетельнодеятельный день! Пусть в ваших-наших днях будет обыкновенное чудо — счастье жить! Ураааааа!» — трогательно подписала публикацию звезда на своей странице в Instagram.

В комментариях пользователи Сети отметили, как сильно малыш похож на Яну Евгеньевну. «Какой сладенький ребенок», «Яна, ваша порода!», «Копия бабушки», — написали они.

Напомним, что обоих сыновей Клима и Никиту Яна Поплавская родила в браке с актером и режиссером Сергеем Гинзбургом. Через 25 лет после свадьбы супруги развелись. Сейчас звезда не любит вспоминать то тяжелое расставание, она счастлива в браке с молодым радиоведущим Евгением Яковлевым.

К слову, совсем недавно мы писали, что Алена Апина рассказала о девяти выкидышах и дочери, которую родила суррогатная мать. В интервью Борису Корчевникову певица поведала о пережитой трагедии, и о дочери Ксении, рожденной суррогатной матерью.