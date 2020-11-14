«Вы очень похожи»: поклонники Яны Поплавской оценили ее фото с молодым избранником

«Какое красивое фото! И какие прожитые слова!», «Женю и вас обожаем, интеллигентные, умные, достойные люди!», «Прекрасная фотография! Вы красивая пара, Яна и Женя! Желаю вам счастья и с легкостью преодолевать все препятствия!», «Яна, вы похожи с мужем. Счастья вам, именно вашего счастья... Вы классные, и пусть у вас все сложится, как вы мечтаете... А мечты, если их от души хотеть, они сбываются...», «Яна, вы очень гармоничная пара! Вашему мужу очень повезло! Будьте счастливы!», — прокомментировали поклонники Яны.

На последнюю реплику ответил сам Евгений: «Мне очень повезло».

Однако нашлись среди «гостей» страницы Яны Поплавской и те, кто посчитал допустимым уколоть ее по поводу отношений с молодым мужчиной: «Какой взрослый у вас сын», «Не похож на вашего сына», — съязвили они. Но на защиту любимой артистки стали фанаты, отметившие, что такие слова могут писать только несчастливые люди.