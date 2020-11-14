«Вы очень похожи»: поклонники Яны Поплавской оценили ее фото с молодым избранником
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
Знаменитая «Красная Шапочка» Яна Поплавская пять лет счастливая с избранником, радиоведущим Евгением Яковлевым. 15-летняя разница в возрасте не смущает влюбленных и они строят далеко идущие планы на будущее.
Яна показала подписчикам нежное фото с Евгением и получила немало приятных слов в свой адрес.
«Какое красивое фото! И какие прожитые слова!», «Женю и вас обожаем, интеллигентные, умные, достойные люди!», «Прекрасная фотография! Вы красивая пара, Яна и Женя! Желаю вам счастья и с легкостью преодолевать все препятствия!», «Яна, вы похожи с мужем. Счастья вам, именно вашего счастья... Вы классные, и пусть у вас все сложится, как вы мечтаете... А мечты, если их от души хотеть, они сбываются...», «Яна, вы очень гармоничная пара! Вашему мужу очень повезло! Будьте счастливы!», — прокомментировали поклонники Яны.
На последнюю реплику ответил сам Евгений: «Мне очень повезло».
Однако нашлись среди «гостей» страницы Яны Поплавской и те, кто посчитал допустимым уколоть ее по поводу отношений с молодым мужчиной: «Какой взрослый у вас сын», «Не похож на вашего сына», — съязвили они. Но на защиту любимой артистки стали фанаты, отметившие, что такие слова могут писать только несчастливые люди.
В одном из интервью Яна рассказывала, что до начала романа с Евгением давно была знакома с ним, но много лет назад не обратила внимания на совсем тогда юного радиоведущего. Теперь же они души друг в друге не чают.
Евгения пытались уличить в том, что он может иметь выгоду от отношений с известной женщиной. На что он с достоинством ответил, что, для избежания кривотолков переписал все имущество на любимую.
Недавно пара отменила новоселье в доме Красной Шапочки, о котором так давно мечтала Яна. Она рассказывала, что избранник сделал ей предложение, но новостей о свадьбе пока не было.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской
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