Яна Поплавская показала нежное фото младшего сына и внука: «Люблю не могу»
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
Яна Поплавская поделилась с подписчиками нежным, уютным фото младшего сына Никиты с племянником, первым внуком актрисы Иларием. «Младший с самым младшим! Ник и Ларик», — нежно подписала она снимок, поставив хэштеги #люблюнемогу, #моясемья, #малыш, #новыйгод.
«Ваши фирменные глаза передались сыну и внуку! Можно просто посмотреть на улице где-то и сказать: это Поплавские!», «Красавцы! Глаза необычайные у обоих, такие бирюзово-морские. Очень красиво!», «Какой малышок сладкий», «Детки-конфетки! Яна, вы счастливая женщина, замечательная мама и молодая бабушка, хотя слово "бабушка" вам не подходит», «Ваш», «И оба похожи на Яну», «Какая прелесть», «Очень хороши», — прокомментировали поклонники актрисы.
Обоих сыновей Клима и Никиту Яна Поплавская родила в браке с актером и режиссером Сергеем Гинзбургом. Через 25 лет после свадьбы супруги развелись, и Яна не любит вспоминать то тяжелое расставание. Сейчас она счастлива в браке с молодым радиоведущим Евгением Яковлевым.
Оба сына актрисы женаты. Причем Клим два раза отправлялся в загс с одной и той же женщиной, которая в итоге родила ему сына, а Яне Поплавской первого внука.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской
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