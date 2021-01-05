Яна Поплавская показала нежное фото младшего сына и внука: «Люблю не могу»

«Ваши фирменные глаза передались сыну и внуку! Можно просто посмотреть на улице где-то и сказать: это Поплавские!», «Красавцы! Глаза необычайные у обоих, такие бирюзово-морские. Очень красиво!», «Какой малышок сладкий», «Детки-конфетки! Яна, вы счастливая женщина, замечательная мама и молодая бабушка, хотя слово "бабушка" вам не подходит», «Ваш», «И оба похожи на Яну», «Какая прелесть», «Очень хороши», — прокомментировали поклонники актрисы.

Обоих сыновей Клима и Никиту Яна Поплавская родила в браке с актером и режиссером Сергеем Гинзбургом. Через 25 лет после свадьбы супруги развелись, и Яна не любит вспоминать то тяжелое расставание. Сейчас она счастлива в браке с молодым радиоведущим Евгением Яковлевым.

Оба сына актрисы женаты. Причем Клим два раза отправлялся в загс с одной и той же женщиной, которая в итоге родила ему сына, а Яне Поплавской первого внука.