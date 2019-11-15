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Яна Поплавская призналась, что к замужеству ее готовили с детства: «К плите меня поставили в 9 лет»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Поплавская

Фото: Instagram

Актриса рассказала, как училась готовить и почему любит этим заниматься.

Яна Поплавская душевно ведет страницу в Instagram, где рассказывает о себе и своих близких, о работе и о своих мыслях.

Актриса и общественный деятель призналась подписчикам, что любит и умеет готовить с самого раннего детства.

«Я много рассказывала вам о своих корнях, вся моя семья из Черкесска! Девочек на Кавказе ставят к плите очень рано, меня поставили к плите в 9 лет! Девочка должна быть готова к замужеству, быть хорошей хозяйкой! Сначала бабушка и мама учили меня самым простым блюдам, а к 15 годам я умела прекрасно готовить и конечно печь пирожки и пироги!», — рассказала Яна Поплавская.

Она также добавила, что процесс приготовления еду успокаивает ее мысли, успокаивает и доставляет удовольствие, дает ощущение домашнего покоя! «Я никогда не готовлю если у меня плохое настроение. Пришла с работы и сварила борщ, завтра он будет прекрасен! Я люблю свой дом!», — добавила актриса.

Ранее Яна Поплавская высказывалась на тему роли бабушки в России, а также о том, как организовать свадьбу детей и при этом не навредить им и остаться друзьями.

Фото и видео: Instagram

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