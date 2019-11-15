Яна Поплавская призналась, что к замужеству ее готовили с детства: «К плите меня поставили в 9 лет»

Она также добавила, что процесс приготовления еду успокаивает ее мысли, успокаивает и доставляет удовольствие, дает ощущение домашнего покоя! «Я никогда не готовлю если у меня плохое настроение. Пришла с работы и сварила борщ, завтра он будет прекрасен! Я люблю свой дом!», — добавила актриса.

Ранее Яна Поплавская высказывалась на тему роли бабушки в России, а также о том, как организовать свадьбу детей и при этом не навредить им и остаться друзьями.