Яна Поплавская жестко раскритиковала требования к бабушкам в России: «Становиться рабочей лошадью не собираюсь»

Яна Поплавская — мама двух взрослых сыновей, недавно женила младшего, поэтому время от времени ее посещают мысли о том, что возможно совсем скоро она станет бабушкой. Однако у нее есть претензии к тому, что общество подразумевает под этим словом.

«В свои 52 года я готова стать бабушкой. Но не такой, чей образ прочно засел в головах наших соотечественников. <...> Мое восприятие бабушек не совпадает с тем, как к ним относятся в нашей стране» — написала актриса в своей колонке на «Летидор».

Поплавская была совсем юной, когда родила первого сына. Сын был желанным для актрисы, но несмотря на это, она пыталась обратиться к родителям за помощью — посидеть с малышом в Новый Год, например. Мама и папа мягко отказывали ей, прививая ответственность за своих детей и свой выбор.

«Эту тему я давно-давно обсудила со своими сыновьями. Еще на берегу я сказала Климу и Никите, что не буду воспитывать внуков и что намерена стать для них "подарочным" вариантом бабушки», — пояснила звезда, уточнив, что под этим имеет в виду довольную жизнью пожилую женщину, у которой есть время для занятий любимыми делами, и которая занимается внуками исключительно тогда, когда ей этого хочется.