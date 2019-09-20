Яна Поплавская рассказала, почему 11 лет не общается с бывшим мужем: «Простить можно. Забыть – нет»

Яна Поплавская – постоянный автор статей на портале Letidor.ru. В своей новой колонке актриса затронула непростую тему – общения супругов после развода.
Яна считает, что зачастую психологи дают неверные советы, рекомендуя женщинам, поддерживать дружеские отношения с бывшими мужьями. А то, что показывают в фильмах, где экс-супруги мирно пьют чай и обсуждают будущее общих детей – не имеет отношения к действительности.
Финал в истории простых людей, которые расстаются со взаимными упреками, обвинениями, дележкой имущества и с судами по поводу алиментов, может быть только один.
«Мне всегда хочется спросить у специалистов, которые льют слащавый мед: "Что можно сохранить, если почти в 100% случаев эти отношения разрушены до мельчайших осколков?"», - признается Яна.
Актриса привела пример из опыта подруги, проживающей в США. Женщина обратилась к психологу за помощью. Тот дал «дельный» совет — хотя бы иногда по-приятельски беседовать с бывшим мужем за чашкой чая. Через полгода после развода экс-супруг принял предложение остаться на чай после того, как привез сына домой. И уже за столом после первого глотка чая мужчина сказал: «Ты же знаешь, я люблю крепкий чай!». Вечер закончился в припоминаниях обид. Точку в эксперименте поставил 15-летний сын, который, услышав, как ругаются родители, процедил сквозь зубы: «Как вы мне надоели!».
«У меня на этот счет есть стойкое убеждение: ради детей шкуру с себя снимать не надо! - рассказывает автор колонки. - Если общие дети — подростки, то перед вами стоит единственная задача: удержать себя от язвительных комментариев в сторону бывшего мужа, не говорить детям, какой у них плохой отец, скупердяй и изменщик. Подчас эта миссия невыполнима, но нужно стараться держать себя в руках».
Яна отметила, что любит хеппи-энды, но людей, которые расстаются цивилизованно, можно по пальцам пересчитать. И привела в пример своего отца, жена которого общается со всеми экс-супругами мужа и его детей и внуков собирает под одной крышей.
Фото: Instagram
«Чаще всего бывшие влюбленные не могут договориться друг с другом. Тогда нужно общаться через посредников – адвокатов или друзей. Чем больше вы будете встречаться с этим человеком и поддерживать псевдоотношения, тем дольше будет затягиваться процесс выхода из кризиса», - советует Яна.
Знакомый актрисы развелся 10 лет назад. Его экс-супруга в желании добиться «правды», получила юридическое образование и даже купила квартиру поближе к суду. И все 10 лет затягивает процесс развода, отсуживая то десятую, то сотую часть общего имущества.
«Она думает, что она хитрая и прагматичная женщина, которая задаст ему жару. Но по факту, Марина безмерна глупа, ведь 10 лет своей жизни она потратила на развод вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. А ведь она уже могла быть счастлива в новых отношениях… В какой-то момент я задала себе вопрос — а могу ли я украсть у себя десятилетие жизни, чтобы установить «правду»? Нет, не могу! Потому что Бог мне не говорил, сколько я проживу. А я хочу жить счастливо!», - откровенно рассказывает Яна Поплавская.
По мнению Яны, люди даются в жизни не просто так: одни для счастья, другие для опыта, порой и тяжелого.
Фото: Instagram
«Чем больше вы оскорбляете бывшего мужа, тем меньше он думает о ваших общих детях. Он думает только о мести, поскольку уверен, что алименты платит лично вам. А вы — та самая на букву С, Б…, - отмечает автор колонки. - Кто виноват в вашем разладе — разбирайтесь сами с собой, но продолжать эту историю — чистой воды мазохизм. Это все равно, что постоянно подвергаться моральному насилию».
«Важно не потерять себя, не превратиться в злобную фурию, годами перемалывающими прошлое. Если вы будете говорить, что жизнь — дерьмо, а мужики — уроды, то это дерьмо будет приплывать», - отмечает Яна.
Поплавская обращает внимание, что ее раздражают лживые фразы про прощения: «Многие вспоминают Библию, Евангелие и говорят: "Бог велел прощать". Нужно простить, но забыть-то нельзя! Нам же никто не делает лоботомию».
Принять нужно свою новую жизнь и факт, что где-то произошла ошибка и вы не подошли друг другу, уверяет Яна.
«Я со своим бывшим мужем не общаюсь с 2011 года. Тогда я предприняла единственную попытку и отправила смс: "Если мы договоримся по-человечески по поводу Никиты, это даст нам возможность когда-нибудь сидеть в ресторане, пить чай и обсуждать жизнь своих детей". Я получила от Сергея (Сергей Гинзбург – актер и режиссер, бывший муж Яны Поплавской, - прим. ред.) короткий ответ: "Видимо, ты сумасшедшая"», - вспоминает Яна.
После у актрисы не возникало желания поддерживать отношения, несмотря на 25 лет, прожитых вместе.
Во время общения с младшим сыном Никитой Яна отметила, что это его право – общаться с отцом или нет. Сын ответил, что знает, что матери это неприятно. На что мать ответила, что отношения отца и сына, а ее отношения с мужчиной закончились. «Они закончились уже 8 лет назад. И сейчас у меня другая жизнь. Совершенно другая», - завершила авторскую колонку Яна Поправская.
Фото: Instagram
Видео: Россия 1
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