Яна Поплавская рассказала, почему 11 лет не общается с бывшим мужем: «Простить можно. Забыть – нет»

Яна считает, что зачастую психологи дают неверные советы, рекомендуя женщинам, поддерживать дружеские отношения с бывшими мужьями. А то, что показывают в фильмах, где экс-супруги мирно пьют чай и обсуждают будущее общих детей – не имеет отношения к действительности.

Финал в истории простых людей, которые расстаются со взаимными упреками, обвинениями, дележкой имущества и с судами по поводу алиментов, может быть только один.

«Мне всегда хочется спросить у специалистов, которые льют слащавый мед: "Что можно сохранить, если почти в 100% случаев эти отношения разрушены до мельчайших осколков?"», - признается Яна.