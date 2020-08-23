Поплавская раскритиковала современных знаменитостей: «Счастлива, что росла в другое время»

Многие поклонники согласились с Яной. По мнению подписчиков, современным актерам и актрисам очень далеко до своих предшественников.

«Смотришь телевизор а оттуда: «Мы, звёзды». И это они о себе. А ты и фамилию ее или его не знаешь. Жуть берет», «На земле нет звезд, они на небе. На земле есть просто люди: одни из них талантливые, а другие — нет», «Мы — это поколение, которое уважало старших и уступало младшим. Увы, но эти понятия сейчас не в моде», — оставляют комментарии подписчики.

Яна Поплавская — известная актриса театра и кино. 25 лет она прожила в браке с режиссером Сергеем Гинзбуром. У пары двое сыновей Клим и Никита. В 2011 году супруги приняли решение о разводе. Сейчас Яна Поплавская состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 12 лет.