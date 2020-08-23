Поплавская раскритиковала современных знаменитостей: «Счастлива, что росла в другое время»
Фото: Instagram/ @the_yana_poplavskaya
Люди часто предаются воспоминаниям, когда находят свои старые фотографии, вот и Яна Поплавская не удержалась от ностальгии. Актриса увидела свой снимок, на котором еще совсем юной девушкой работала в театре «Современник 2», и решила поразмышлять о своих коллегах. Судя по всему, многие современные артисты Яне не очень-то нравятся.
«Я счастлива что я росла в другое время, с другими ЗВЕЗДАМИ с большой буквы, и именно они формировали мое отношение к жизни, к профессии, к зрителям», — оставила под архивным снимком подпись Поплавская.
Многие поклонники согласились с Яной. По мнению подписчиков, современным актерам и актрисам очень далеко до своих предшественников.
«Смотришь телевизор а оттуда: «Мы, звёзды». И это они о себе. А ты и фамилию ее или его не знаешь. Жуть берет», «На земле нет звезд, они на небе. На земле есть просто люди: одни из них талантливые, а другие — нет», «Мы — это поколение, которое уважало старших и уступало младшим. Увы, но эти понятия сейчас не в моде», — оставляют комментарии подписчики.
Яна Поплавская — известная актриса театра и кино. 25 лет она прожила в браке с режиссером Сергеем Гинзбуром. У пары двое сыновей Клим и Никита. В 2011 году супруги приняли решение о разводе. Сейчас Яна Поплавская состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 12 лет.
Фото и видео: Instagram
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