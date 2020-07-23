«Стильная, шикарная»: Яна Поплавская в красном костюме впечатлила фанатов ярким образом

53-летняя актриса и телеведущая Яна Поплавская собрала комплименты от поклонников после публикации нового фото возле своего дома. На снимке Яна позирует в красном спортивном костюме и стильных солнцезащитных очках возле двери такого же цвета.

«Утро красное это точно про меня! Я не знаю, как вы относитесь к красному цвету, но я сегодня lady in red!», — написала она в социальной сети.