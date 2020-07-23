«Стильная, шикарная»: Яна Поплавская в красном костюме впечатлила фанатов ярким образом
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
53-летняя актриса и телеведущая Яна Поплавская собрала комплименты от поклонников после публикации нового фото возле своего дома. На снимке Яна позирует в красном спортивном костюме и стильных солнцезащитных очках возле двери такого же цвета.
«Утро красное это точно про меня! Я не знаю, как вы относитесь к красному цвету, но я сегодня lady in red!», — написала она в социальной сети.
«Все очень стильно», «Прекрасно», «Девушка в красном, все так прекрасно. Поднимает настроение», «Какая вы классная», «Шикарный костюм», «Красивая», — написали актрисе комплименты.
В дом «мечты Красной Шапочки» Яна Поплавская с гражданским мужем Евгением Яковлевым переехали недавно. Актриса признавалась, что давно хотела жить именно в таком коттедже, который до мелочей обустроит сама. Даже дверь в своем новом жилище Яна сделала красного цвета.
Кстати, недвижимость оформили на Поплавскую, как и другое имущество. Таким жестом молодой избранник актрисы (ему 38 лет) хотел доказать, что доверяет любимой женщине.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской
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