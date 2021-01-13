Ягудин и Тотьмянина на отдыхе в Дубае повторили знаменитую сцену из «Титаника»

«Супер», «Какие вы классные», «Обожаю вас. Вы лучшие фигуристы, вы лучшая пара, вы лучшие родители», «Прекрасная пара», «Какие вы милые и красивые. Замечательная пара. Здоровья и счастья вам и вашей семье», «Талантливые, красивые, классные. С удовольствием смотрю ваши выступления!», «Нормально пытались "Титаник" закосплеить», «Будьте счастливы и чтобы никакие невзгоды не омрачили ваше счастье. Растите деток, они у вас такие лапочки, особенно Мишелька, я ее любя называю Ягудинка», — прокомментировали подписчики спортсменки.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина женаты с 2016 года, хотя их роман начался почти за 10 лет до этого, и не все в их отношениях было гладко. Фигуристка рассказывала, что любимый мужчина стал для нее опорой, когда в ДТП погибла ее мама. Старшая дочь пары Лиза родилась в ноябре 2009 года, а в октябре 2015-го они стали родителями во второй раз. Дочь назвали Мишель.