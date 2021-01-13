Ягудин и Тотьмянина на отдыхе в Дубае повторили знаменитую сцену из «Титаника»
Фото: www.instagram.com/tatianatotmyanina/
Зимой коронавирусного года у россиян небольшой выбор, куда можно отправиться отдыхать в жаркие страны. После Нового года знаменитости массово ринулись на Мальдивы и Бали, в Дубай и Занзибар. Улетели отдыхать и олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина.
Спортсменка рассказывает в Instagram, как проходит их семейный отдых. Накануне Алексей и Татьяна отправились с дочерями на лодочную прогулку. А после в Instagram Тотьмяниной появилось забавное фото: она с супругом повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник».
«Супер», «Какие вы классные», «Обожаю вас. Вы лучшие фигуристы, вы лучшая пара, вы лучшие родители», «Прекрасная пара», «Какие вы милые и красивые. Замечательная пара. Здоровья и счастья вам и вашей семье», «Талантливые, красивые, классные. С удовольствием смотрю ваши выступления!», «Нормально пытались "Титаник" закосплеить», «Будьте счастливы и чтобы никакие невзгоды не омрачили ваше счастье. Растите деток, они у вас такие лапочки, особенно Мишелька, я ее любя называю Ягудинка», — прокомментировали подписчики спортсменки.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина женаты с 2016 года, хотя их роман начался почти за 10 лет до этого, и не все в их отношениях было гладко. Фигуристка рассказывала, что любимый мужчина стал для нее опорой, когда в ДТП погибла ее мама. Старшая дочь пары Лиза родилась в ноябре 2009 года, а в октябре 2015-го они стали родителями во второй раз. Дочь назвали Мишель.
Фото и видео: Instagram Татьяны Тотьмяниной
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