Алексей Ягудин откровенно рассказал про измены жене: «Уходил не только я, но и Таня»
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Фото: Instagram
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина поженились в феврале 2016 года через 9 лет после начала романа.
В интервью телеканалу «МИР» чемпион мира по фигурному катанию рассказал, что отношения с коллегой у него складывались непросто — влюбленные расходились и вновь воссоединялись. Некоторое время Алексей Ягудин встречался с экс-солисткой «Фабрики» Сашей Савельевой. Не отрицает спортсмен, что у него были и другие увлечения.
«Не только она меня принимала, но и я ее принимал. И по поводу этих разговоров "Леша ловелас" — этого ничего не было. Ну, Савельева — это понятно. Но и Таня уходила. Так что, не только я уходил и возвращался», — разоткровенничался Ягудин.
Фото: Instagram
Чемпион также признался, что он не ревнивый человек, хотя Татьяна «не сидит на месте» и все время окружена вниманием.
Алексей Ягудин не скрывает, что не верит в любовь. Он уверен, что этим словом можно назвать любой предмет — хоть дерево, хоть шкаф. «Я верю в какое-то такое состояние. Я не верю в любовь с первого взгляда, но я верю в состояние, когда тебе комфортно или некомфортно», — признался чемпион.
Ягудин рассказал, что, прожив с женой 12 лет, они научились находить общий язык и даже в мелочах смотреть в одну сторону. «Если бы мы по пустякам смотрели в разных направлениях, то в конечном итоге это вылилось бы, может быть, в какие-то конфликты», — считает он.
Поздравляя жену 2 ноября с днем рождения, Алексей написал в социальной сети: «Просто с днем рождения. Просто спасибо за все, что есть у меня, что есть у нашей семьи. Спасибо за Елизавету и Мишель. Просто люблю. А большего и не надо... Спасибо».
У Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной растут две дочери: 9-летняя Лиза и 4-летняя Мишель. Однако спортсмен мечтает о еще одной девочке, которой ему не хватает для полного счастья.
Фото и видео: Instagram
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