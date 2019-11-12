Алексей Ягудин откровенно рассказал про измены жене: «Уходил не только я, но и Таня»

В интервью телеканалу «МИР» чемпион мира по фигурному катанию рассказал, что отношения с коллегой у него складывались непросто — влюбленные расходились и вновь воссоединялись. Некоторое время Алексей Ягудин встречался с экс-солисткой «Фабрики» Сашей Савельевой. Не отрицает спортсмен, что у него были и другие увлечения.

«Не только она меня принимала, но и я ее принимал. И по поводу этих разговоров "Леша ловелас" — этого ничего не было. Ну, Савельева — это понятно. Но и Таня уходила. Так что, не только я уходил и возвращался», — разоткровенничался Ягудин.