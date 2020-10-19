«Клеопатра»: Лиза Арзамасова превратилась в эффектную брюнетку с каре

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова удивила поклонником необычным образом и превратилась в брюнетку с каре. Подписчиков очень удивило такое преображение — в комментариях гадают, примерила ли Лиза парик, или решила кардинально поменять имидж.

Однако все сошлись на том, что в таком образе актриса выглядит свежо и интересно, а кое-кто даже сравнил ее с Клеопатрой.