«Клеопатра»: Лиза Арзамасова превратилась в эффектную брюнетку с каре
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова удивила поклонником необычным образом и превратилась в брюнетку с каре. Подписчиков очень удивило такое преображение — в комментариях гадают, примерила ли Лиза парик, или решила кардинально поменять имидж.
Однако все сошлись на том, что в таком образе актриса выглядит свежо и интересно, а кое-кто даже сравнил ее с Клеопатрой.
«Тебе идёт любой образ, может кто-то поспорит, скажет, что я не прав, а я скажу, что Лиза делает любой образ максимальным», «Ух ты!! Какая брюнетка получилась», «Ого! Такой новый образ! Тебе идёт! Как ты себя в нем чувствуешь?», «Вы так постриглись или это парик?? Да, и вам очень идёт», «Милая и нежная в любом образе», «Разная, прекрасная многогранная», «Лиза тебе идёт чёрный цвет! Брюнетки не хуже блондинок», — пишут поклонники. Некоторые нашли сравнение с актрисами Марией Александровой и Кристиной Асмус.
Стоит отметить, что Лиза стала не первой за последнее время, кто удивляет своих поклонников неожиданными преображениями. Например, недавно ее коллега по «Папиным дочкам» Мирослава Карпович превратилась в блондинку с очень короткими волосами.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!