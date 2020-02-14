Накануне, 13 февраля, 20 лет исполнилось дочери Дмитрия Маликова Стефании. Сам глава семейства 29-января отметил 50-летний юбилей, а 24 января два года исполнилось его сыну Марку. И теперь поздравления принимает жена композитора Елена. Дмитрий Маликов признался жене в любви и показал нежные фотографии из семейного альбома. «С днем рождения, Леночка! Я тебя очень-очень люблю!», — написал артист в социальной сети. «И мы Леночку очень любим! Поздравляем!», — поздравила Валерия. «С Днем рождения! Будьте счастливы!», — написала в комментариях Марина Юдашкина. «Красавица, с днем рождения!», — присоединилась к поздравлениям Инна Михайлова.Дмитрий и Елена Маликова вместе уже 28 лет. Но поженились они уже после рождения дочери Стефании. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!