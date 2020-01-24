«Не знала, что могу так любить»: Стефания Маликова в день рождения брата призналась в чувствах к нему

Единственному сыну Дмитрия Маликова исполнилось два года. Утро 24 января 2020 года в семье композитора началось с шариков, песен и торта. Стефания Маликова призналась в Instagram, что даже не представляла, что может кого-то так любить, как любит маленького брата.

«Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша», — поздравила малыша Стеша.