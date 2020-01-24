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«Не знала, что могу так любить»: Стефания Маликова в день рождения брата призналась в чувствах к нему

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Праздничное утро в семье Маликовых

Фото: Instagram

Утро в доме композитора началось с торта и шариков.

Единственному сыну Дмитрия Маликова исполнилось два года. Утро 24 января 2020 года в семье композитора началось с шариков, песен и торта. Стефания Маликова призналась в Instagram, что даже не представляла, что может кого-то так любить, как любит маленького брата.

«Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша», — поздравила малыша Стеша.

Девушка рассказала, что старалась порадовать именинника и готовилась к празднику. «Вчера собирала плейлист из любимых песен Марка (и мои любимые типа "Кабы не было зимы" туда тоже вошли) и украшала дом шариками, пока он спал. Похоже, сюрприз удался! 24.01 самый главный праздник в нашей семье! Мы тебя очень любим», — написала дочь композитора.

Дмитрий Маликов признался, что его счастью нет предела. «Он уже все умеет и понимает. Только свечи задувать пока не научился. Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года!», — написал в микроблоге счастливый отец.

Два года назад Дмитрий и Елена Маликовы признались, что у них появился сын Марк. На тот момент отцу уже было 48 лет, а матери — 55. Супруги не стали скрывать, что малыша им родила суррогатная мать. Первые полгода композитор не показывал наследника. Зато теперь страницы в Instagram и Дмитрия, и его дочери Стеши похожи на большие семейные альбомы.

На вопрос подписчиков, на кого больше похож Марк, Стефания отвечала, что они с ним копии друг друга в одном возрасте.

Фото и видео: Instagram

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