«Не знала, что могу так любить»: Стефания Маликова в день рождения брата призналась в чувствах к нему
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Фото: Instagram
Единственному сыну Дмитрия Маликова исполнилось два года. Утро 24 января 2020 года в семье композитора началось с шариков, песен и торта. Стефания Маликова призналась в Instagram, что даже не представляла, что может кого-то так любить, как любит маленького брата.
«Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша», — поздравила малыша Стеша.
Девушка рассказала, что старалась порадовать именинника и готовилась к празднику. «Вчера собирала плейлист из любимых песен Марка (и мои любимые типа "Кабы не было зимы" туда тоже вошли) и украшала дом шариками, пока он спал. Похоже, сюрприз удался! 24.01 самый главный праздник в нашей семье! Мы тебя очень любим», — написала дочь композитора.
Дмитрий Маликов признался, что его счастью нет предела. «Он уже все умеет и понимает. Только свечи задувать пока не научился. Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года!», — написал в микроблоге счастливый отец.
Два года назад Дмитрий и Елена Маликовы признались, что у них появился сын Марк. На тот момент отцу уже было 48 лет, а матери — 55. Супруги не стали скрывать, что малыша им родила суррогатная мать. Первые полгода композитор не показывал наследника. Зато теперь страницы в Instagram и Дмитрия, и его дочери Стеши похожи на большие семейные альбомы.
На вопрос подписчиков, на кого больше похож Марк, Стефания отвечала, что они с ним копии друг друга в одном возрасте.
Фото и видео: Instagram
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